Dass die aktuelle Chartkonstellation im Philadelphia Gold/Silver Index überaus spannend ist, hatten wir bereits zuletzt an dieser Stelle herausgearbeitet. In den letzten Handelstagen hat der Index in puncto Spannung noch einmal deutlich zugelegt. Mit dem deutlichen Tagesgewinn am Freitag hat er sich für die kommende Woche in eine aussichtsreiche Ausgangsposition manövriert. Vom Wochenstart könnte nun vieles abhängen.

Rückblick. Zuletzt hieß es an dieser Stelle u.a. „[…] Der Index konnte zuletzt den Bereich der 38-Tage-Linie verteidigen. Gleichzeitig hielt er sich damit auch von der „heißen Zone“, den Bereich um 86 Punkte, fern. Darunter sollte es aus unserer Sicht nicht mehr gehen, um nicht doch noch Korrekturwellen zu provozieren. So weit, so gut. Auf der Oberseite klemmt es aber noch. Der Index bildete zuletzt ein Verlaufshoch bei 96 Punkten aus. Der so wichtige Ausbruch über die Marke von 98 Punkten blieb aus. Nach einem kurzen Rücksetzer hat sich der Philadelphia Gold/Silver Index wieder an den Bereich von 96 Punkten herangearbeitet. Doch offenkundig handelt es sich dabei um die sprichwörtlich harte Nuss, die der Index knacken muss. Und dann würde ja noch mit der Marke von 98 Punkten gleich die nächste Bewährungsprobe warten. […] Neuer Schwung muss her! Die aktuelle Konstellation im Philadelphia Gold/Silver Index offeriert unserer Meinung nach aber weiterhin die Möglichkeit, dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen könnte. Es warten jedoch einige Widerstände. Neben den bereits benannten Marken bei 96 und 98 Punkten ist es der Bereich des 52-Wochen-Hochs bei 102 Punkten, der letztendlich geknackt werden muss… Auf der Unterseite sollte das Hauptaugenmerk weiterhin auf den Bereich von 86 Punkten gelegt werden. Sollte es darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.“



Der ganz große Schwung hat noch nicht Einzug gehalten. Der Freitagshandel mit einem Plus von knapp 1,7 Prozent hat den Index mit 95,5 Punkten aber wieder in die unmittelbare Reichweite zur eminent wichtigen Marke von 96,0 Punkten gebracht. Ein Ausbruch über die Zone wäre ein wichtiger Fingerzeig, schließlich mühte sich der Philadelphia Gold/Silver Index bislang vergeblich daran ab. Die zuletzt ausgebildete, aufwärtsgerichtete Dreiecksformation (orange) könnte ein Indiz für eine bevorstehende Attacke auf die 96er Marke sein.

Kurzum: Die Ausgangsposition ist nicht die schlechteste. Gewonnen ist aber noch nichts. Ein starker Wochenstart könnte dem Philadelphia Gold/Silver Index Beine machen. Neben den 96 Punkten gilt es vor allem die 98er Marke sowie das aktuelle 52-Wochen-Hoch im Bereich von 102 Punkten im Auge zu behalten. Auf der Unterseite hat sich zuletzt die Zone 92,5 / 91,0 Punkte eine hohe Relevanz erarbeitet. Ihr Unterschreiten würde ein Warnsignal liefern. Die zentrale Unterstützung sehen wir unverändert im Bereich von 86 Punkten.