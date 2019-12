Barrick Gold: Kaufgelegenheit?

Bank of Amerika empfiehlt die Aktie des Konkurrenten von Aurora Canabis und die Aktie springt um 50% nach oben. Was sind die Eckdaten?

Jetzt DAUERHAFT bis zu 60% sparen!

Plus-Paket zum Preis von 69,- * anstatt 178,- hier

Morgen-Briefing zum Preis von 59,- * anstatt 99,- http://bit.ly/2yVmABY hier



Nur für das Mai-Seminar 2020: bis Heute 01.12.2019 für das Mentor-Programm anmelden und 30% Rabatt sichern! hier



*Preis pro Monat / 3 Monate Laufzeit, Der Preis ändert sich während der Laufzeit nicht!

Dieser Beitrag/Analyse dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Die auf diesem Blog befindlichen Inhalte und Informationen sind ausdrücklich keine Anlageberatung und geben auch keine konkrete Empfehlung zu einem Wertpapier, Finanzprodukt oder -instrument ab. Ferner stellt die Erwähnung eines bestimmten Wertpapiers keine Empfehlung Seitens des Autor/Redakteurs zum Kaufen, Verkaufen oder Halten des betreffenden oder eines anderen Wertpapiers, Finanzprodukts oder -instruments dar. Auch wenn Formulierungen und Hinweise scheinbar zu einer Handlung auffordern, sind in diesem Blog Autoren/Redakteure nicht für tatsächliche Transaktionen seitens des Nutzers verantwortlich zu machen. Die Nutzung dieser Seite/Blog kann nicht die kompetente Beratung durch einen anerkannten Anlageberater ersetzen. Denken Sie bitte daran, dass jede Art von Anlagen mit dem Risiko finanzieller Verluste einhergeht. Allen Informationen liegen Quellen zugrunde, die wir für vertraulich erachten. Für eine Richtigkeit der hier dargelegten Informationen können wir dennoch keine Garantie übernehmen. Eine Haftung für eventuelle Verluste und Schäden ist ausgeschlossen. Nachdruck oder Kopien der hier veröffentlichten Beiträge ist nur mit Verweis auf https://www.formationstrader.de/ erlaubt. Autoren/Redakteure die an der Erstellung dieser Beiträge/Analysen beteiligt sind, können Anteilsscheine an den vorgestellten Produkten besitzen.