Nach den Börsenflops von Uber, Lyft oder Slack scheint in den USA so mancher Anleger aufgewacht zu sein. Die Geschäftsmodelle von Unternehmen, die in Zukunft ganze Märkte beherrschen sollen, im Hier und Jetzt aber vor allem viele Mrd. USD verbrennen, werden zunehmend hinterfragt. Dies dürfte jedoch nicht nur für die heißen IPOs des laufenden Jahres gelten, sondern auch für Börsenstars, die ihren Zenit langsam überschritten haben – wie etwa das kanadische E-Commerce-Unternehmen Shopify. Dabei schien es lange Zeit so, als ob das Unternehmen unbesiegbar wäre.

Mit mehr als 1 Mio. Klein- und Kleinsthändlern auf seiner Plattform mutierte Shopify zu einem ernsthaften Amazon-Konkurrenten – obwohl dies kaum ein Endkunde mitbekommt. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es, auf eine relative einfache Art einen Onlineshop aufzusetzen, inkl. der dahinterstehenden Zahlungsabwicklung und Logistik. In Summe wickelten die angeschlossenen Händler im dritten Quartal 2019 bereits knapp 15 Mrd. USD Umsatz ab.