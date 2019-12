FRANKFURT (dpa-AFX) - Verdächtig gering ist nach Einschätzung der DZ Bank aktuell die Schwankungsbreite an den Aktienmärkten sowohl in Europa als auch in den USA. "Die Investoren zeigen sich dieser Tage von ihrer sorglosen Seite", erklärte Analyst Christian Kahler in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Der allgemeine Anlagenotstand im Niedrigzinsumfeld führe wohl auch zu "Verzerrungen des Risikobewusstseins". Denn eigentlich sei die Sorglosigkeit angesichts des Handelskrieg zwischen den USA und China und auch der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums erstaunlich, so Kahler.

Der Experte sieht zwar keinen Grund, einen baldigen "Crash" zu prognostizieren und verweist auf die Jahre 1993/94, 2005 bis 2007 sowie 2013/14, in denen eine vergleichbar niedrige Volatilität nicht unmittelbar zu Rücksetzern geführt habe. Kurzfristig hält er die Kurse auch mit Blick auf die hohe Bewertung aber für ausgereizt./ag/ck/jha/