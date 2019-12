Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 30.11.2019

Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG zum 30.11.2019





Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG beträgt unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft per 30.11.2019 2,26 Euro je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 2,18 Euro notiert die Scherzer & Co. AG damit etwa 3,54% unter dem Inventarwert vom 30.11.2019. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und evtl. anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.



Zum Portfolio:





Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft zum 30. November 2019 sind (geordnet nach Positionsgröße auf Basis der aktuellen Kurse):





GK Software SE,



freenet AG,



Audi AG,



Allerthal-Werke AG,



Weleda AG PS,



Horus AG,



AG f. Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur,



K+S AG,



Mobotix AG,



Lotto24 AG.





Die freenet AG meldete eine weiterhin stabile Geschäftsentwicklung und bestätigte die Guidance für 2019. Zudem wuchs im 3. Quartal 2019 die wichtige Postpaid-Kundenbasis.





Unsere Beteiligung GK Software SE berichtete über verbesserte 9-Monatszahlen nach einem guten 3. Quartal 2019.





Auch die Lotto24 AG konnte erneut gute Zahlen veröffentlichen. Im 3. Quartal 2019 stiegen sowohl Transaktionsvolumen als auch Umsatz. Die Profitabilität wurde ebenfalls gesteigert.





Die von Silvio Berlusconi kontrollierte Media S.p.A. meldete die Erhöhung des Anteilsbesitzes auf über 15% an der ProSiebenSat.1 Media SE. Die Scherzer & Co AG nutzte die Meldung zur Aufstockung ihrer Beteiligung.

