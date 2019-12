Die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten arbeitete sich in den letzten Wochen weiter nach oben, konnte hierbei sogar eine wichtige Hürde überspringen, aber noch blieb das ganz große Kursfeuerwerk bis dato aus.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 29.11. „BARRICK GOLD - Hier muss was kommen!“ hieß es u.a. „[…] Die Frage, ob sich womöglich Bewegungspotential aufstaut, dürfte final beantwortet werden, sollten die etablierten Handelsspannen über die eine oder eben die andere Begrenzung verlassen werden. Im Falle von Barrick Gold bedeutet das: Oberhalb von 17,0 / 17,2 US-Dollar könnten zügig die 18,4 US-Dollar aktuell werden. Unterhalb von 16,0 US-Dollar stünden wohl die 15,0 US-Dollar oder 14,5 US-Dollar zur Disposition. Dieses Szenario ist unter bullischen Aspekten tunlichst zu vermeiden und würde eine Neubewertung der Lage erforderlich machen.“



In der Folgezeit arbeitete sich die Aktie weiter nach oben. Die Widerstandszone um 17,2 / 17,0 US-Dollar wurde Anfang Dezember übersprungen, aber der Ausbruch gewann nicht an Höhe. Die erwartete Dynamik stellte sich nicht ein. Barrick Gold tauchte schließlich noch einmal knapp unter die 17,0 US-Dollar ab. Der zweite Versuch verlief da schon vielversprechender. Die Aktie lief in Richtung 18,0 US-Dollar. Die 18,4 US-Dollar blieben aber unerreicht.

Der Aktie gelingt es in der aktuellen Situation nicht, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren. Vor diesem Hintergrund wäre ein rascher Ausbruch über die 18,0 und 18,4 US-Dollar wichtig.

Kurzum: Noch scheint die Aufwärtsbewegung festzustecken. Der Aktie fehlt gegenwärtig schlichtweg der Schwung. Auf mittlere und lange Sicht sind wir unverändert optimistisch für den Goldsektor. Über kurz oder lang muss die Aktie jedoch über die 18,4 US-Dollar, um für frischen Wind zu sorgen. Hoffnung macht der aktuell zu beobachtende Versuch des Goldpreises, Meter auf der Oberseite zu machen…