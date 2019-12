Es brodelt im Edelmetallsektor. Gold und Silber haben ihre Zurückhaltung abgelegt und streben wieder nach oben. Die Produzentenaktien, die eine mehrwöchige Konsolidierung bereits hinter sich haben, sind nun drauf und dran, dieser Konsolidierung ein Ende bereiten zu wollen. Die kanadische Yamana Gold gehört zu den Werten, die aktuell eine überaus spannende Konstellation aufweisen…

Schauen wir uns zunächst einen 1-Jahres-Chart von Yamana Gold an.

Im August dieses Jahres endete die im Mai initiierte Aufwärtsbewegung. Der Wert ging danach in eine überaus stabile Seitwärtsbewegung über. Fortan bestimmten die Begrenzungen bei 3,25 US-Dollar auf der Unterseite und 3,8 US-Dollar auf der Oberseite das Handelsgeschehen; von einigen halbherzigen Versuchen einmal abgesehen, diese Handelsspanne aufzulösen.

Der frische Wind in der Preisentwicklung bei Gold und Silber gab der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Auftrieb und sorgte dafür, dass sich das Handelsgeschehen zuletzt in Richtung Oberseite verlagerte. Ende der abgelaufenen Handelswoche setzte die Aktie schließlich zum Sprung über die obere Begrenzung an. Der Wert lief zunächst in Richtung 4,0 US-Dollar, schaffte es aber noch nicht, diese wichtige Marke zu durchbrechen und lief in Richtung Handelsspanne zurück, beendete aber die Handelswoche knapp oberhalb von 3,8 US-Dollar. Warum ein Ausbruch über die 4,0 US-Dollar eine große Relevanz hätte, zeigt der folgende 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis.

Kurzum: Die Aktie befindet sich in einer aussichtsreichen Konstellation und hat ein großes Kaufsignal vor Augen. Sie muss nur noch durch diese Tür gehen… Die zentrale Aufgabe für die nächsten Handelstage besteht darin, die 4,0 US-Dollar zu überspringen. Zum einen würde sich dadurch der Ausbruch aus der Handelsspanne (3,8 / 3,25 US-Dollar) manifestieren und zum anderen dürfte das auch einen gewissen psychologischen Effekt haben; von der charttechnischen Relevanz der 4-US-Dollar-Marke als Widerstand einmal abgesehen. Im Idealfall halten bereits die 3,8 US-Dollar etwaigen Rücksetzern stand. Weitere wichtige Unterstützungen liegen bei 3,5 US-Dollar und 3,25 US-Dollar.