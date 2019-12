Während andere Ölwerte in den vergangenen Handelstagen und -wochen durchaus beachtliche Kursgewinne erzielen konnten, tut sich ExxonMobil (bis dato zumindest) schwer damit, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren.

Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (25.11.) war eine gepflegte Langeweile in Form einer Seitwärtsbewegung auszumachen.

Rückblick. In der entsprechenden Kommentierung hieß es u.a. „[…] Die Aktie ist mittlerweile zur Tagesordnung zurückgekehrt und diese heißt Seitwärtsbewegung; vornehmlich in der Spanne 70,0 US-Dollar bis 67,0 US-Dollar. In den letzten Wochen scheiterten zwei Versuche, diese Handelsspanne signifikant auszudehnen an den Widerständen bei 75,0 US-Dollar und 73,0 US-Dollar. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage gehen wir tendenziell von der Fortsetzung der Seitwärtsbewegung aus. Die letzten Versuche haben gezeigt, dass die Luft oberhalb von 73 / 75 US-Dollar (inkl. 200-Tage-Linie) offenkundig dünn ist. Gleichzeitig gilt es aber zu konstatieren, dass die Aktie von ExxonMobil über den Bereich 67,0 / 65,0 US-Dollar massiv abgesichert zu sein scheint.“

An der damaligen Einschätzung hat sich nicht sonderlich viel geändert. Von der robusten Entwicklung der Ölpreise und den haussierenden Aktienmärkte profitiert die Aktie von ExxonMobil derzeit nur in ein einem sehr begrenzten Ausmaß. Sie hinkt der Performance des Sektors ein wenig hinterher.

Immerhin gelang es der Aktie zuletzt, das Handelsgeschehen an die obere Begrenzung der Handelsspanne (also an die Marke von 70 US-Dollar) zu verlagern. Doch bereits seit Tagen „klebt“ sie förmlich daran fest und kann sich nicht von ihr lösen. Dabei wäre ein Vorstoß in Richtung oder noch viel besser über die 73,0 US-Dollar hinausgehend nun durchaus willkommen. In diesem Bereich verläuft neben einem relevanten Horizontalwiderstand aktuell auch die 200-Tage-Linie. Ein Vorstoß über 73 US-Dollar wäre ein wichtiger Fingerzeig.

Kurzum: Derzeit dominiert noch die Handelsspanne. Auch wenn die Aktie Anstalten macht, die 70 US-Dollar auszuhebeln, wirkt sie im Vergleich zu anderen Ölwerte in der aktuellen Situation etwas „behäbig“. Mit anderen Worten: Derzeit gibt es interessantere Aktien im Ölsektor.