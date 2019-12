Im laufenden Jahr haben bislang fast alle Assetklassen positive Erträge abgeworfen. Dies wird sich 2020 ändern. Wenn Donald Trump nicht erneut dazwischenfunkt, dürfte sich das weltwirtschaftliche Umfeld aufhellen.





Neben den sicheren Häfen waren 2019 jedoch auch Risikoassets gefragt – als ob die Investoren parallel in zwei verschiedenen Welten wandelten. Hier setzten die Anleger auf eine Lösung des Handelsstreits und eine globale Erholung. In der Folge erklommen die US-Aktienmärkte neue Rekordniveaus, während die europäischen Börsen zumindest mehrjährige Höchststände markierten (vgl. Abb. 1).

Unter einen Hut lässt sich die parallele Hausse der Aktien- und Bondmärkte nur unter Einbezug der Geldpolitik bringen. Der Schwenk von Leitzinserhöhungen zu Leitzinssenkungen, den die Fed vollzog, entfachte weltweit neue Zinssenkungsphantasie. Davon profitierten nicht nur Anleihen, sondern auch Aktien – nach dem Motto: die Notenbanken werden den Karren schon aus dem Dreck ziehen.

Auf Dauer kann die Zweiteilung in der Finanzwelt aber keinen Bestand haben. Entweder die Weltwirtschaft rutscht in die Rezession – dann werden die Unternehmensgewinne einknicken und einen Aktien-Crash auslösen. Oder die globale Konjunktur gewinnt wieder an Fahrt – dann passen die Negativrenditen in Europa jedoch nicht länger in die Landschaft. Wohin wird die Reise 2020 gehen? Im Blickfeld sollen im Folgenden vor allem die europäischen Aktien- und Bondmärkte stehen.

Die globale Konjunktur erholt sich 2020





Welchen Weg die Weltwirtschaft einschlägt, hängt nicht zuletzt vom Verlauf des Handelskonflikts ab, der 2019 schwer belastet hatte. Das Jahr endete indes versöhnlich. Der zwischen den USA und China geschlossene »Phase-1-Deal« beinhaltet nicht nur den Verzicht auf neue Strafzölle. Erstmals wurden darüber hinaus Abgaben reduziert – auf chinesische Importe in die USA im Wert von 120 Mrd. USD soll der Zollsatz halbiert werden (von 15% auf 7,5%). Der Konflikt zwischen den beiden Grossmächten ist damit zwar mitnichten beseitigt. Dennoch dürfte Donald Trump im Vorfeld der Präsidentschaftswahl kein Interesse haben, den Streit erneut eskalieren zu lassen. Wie Abb. 2 zeigt, sind Trumps Zustimmungswerte eng mit den Börsen korreliert. Diese haben stets mit Abschlägen auf neue Zollandrohungen reagiert.