NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Freitag erstmals in seiner Geschichte die runde Marke von 29 000 Punkten übersprungen. Für den Sprung von 28 000 auf 29 000 Punkte brauchte das wohl bekannteste Börsenbarometer der Welt weniger als zwei Monate. In der Spitze ging es für den Leitindex am Freitag bis auf 29 009 Zähler hoch. Zuletzt notierte er mit plus 0,08 Prozent bei 28 978,89 Punkten.

Auch bei den anderen Indizes in New York ging die Rekordrally weiter. Der marktbreite S&P 500 gewann zuletzt 0,16 Prozent auf 3280,02 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,29 Prozent auf 9015,32 Zähler hoch. Entspannungssignale im Konflikt zwischen den USA und dem Iran und die bevorstehende Unterzeichnung der Teileinigung im US-chinesischen Handelsstreit sorgen für Optimismus am Markt.