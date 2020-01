FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts positiver Vorgaben aus Übersee könnte der Dax am Montag weiter in Richtung seines vor zwei Jahren erreichten Rekordhochs laufen. Ob der Leitindex aber bereits eine neue Bestmarke erreichen wird, bleibt abzuwarten, denn wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" werden die Impulse der US-Börsen am Nachmittag ausbleiben.

Der X-Dax signalisierte für das deutsche Börsenbarometer knapp eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn ein Plus von 0,02 Prozent auf 13 528 Punkte. Anders als etwa den wichtigsten Indizes an den US-Börsen, die seit Wochen von einem Hoch zum nächsten jagen, ist dem Dax der Sprung über seine bisherige Bestmarke von 13 596 Punkten bislang versagt geblieben.