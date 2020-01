Mit der neuen Deutschland Aktienanleihe können Anleger bei einem bis zu 45-prozentigen Kursrückgang von drei DAX-Werten eine Jahresbruttorendite von 6,75 Prozent erzielen.

Die Kursentwicklungen der drei im DAX-Index gelisteten Aktien MünchenerRück (ISIN: DE0008430026), Continental (ISIN: DE0005439004) und E.ON (ISIN: DE000ENAG999) in den vergangenen zwei Jahren könnten unterschiedlicher kaum sein. Hätte man mit der MünchenerRück-Aktie bislang einen Kursgewinn von 40 Prozent und mit der E.ON-Aktie einen Ertrag von 12 Prozent erzielt, so hätte man mit einer Investition in die Continental-Aktie einen schmerzhaften Verlust von 54 Prozent hinnehmen müssen.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Continental-Aktie, die sich nach ihrem steilen Fall im Jahr 2018 im vergangenen Jahr halbwegs stabilisieren konnte, und die beiden anderen Aktien vor deutlichen Kurseinbrüchen verschont bleiben werden, könnte ein Investment in die derzeit zur Zeichnung angebotenen Deutschland Aktienanleihe der RCB interessant sein.