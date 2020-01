FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Sorgen wegen einer sich ausbreitenden Virus-Lungenkrankheit in China haben den Dax zuletzt nur leicht belastet. Der deutsche Leitindex konnte am Dienstag seine im frühen Handel erlittenen Verluste deutlich eindämmen und stand am frühen Nachmittag noch 0,13 Prozent tiefer bei 13 531,62 Punkten. Damit entfernte sich das Börsenbarometer wieder ein Stück weit von seinem rund zwei Jahre alten Rekordhoch bei 13 596 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stoppte seine jüngste Rekordjagd und verlor 0,33 Prozent auf 28 716,45 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,54 Prozent im Minus.