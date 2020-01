NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem langen Wochenende zeichnet sich am Dienstag am New Yorker Aktienmarkt ein schwacher Start ab. Im Zuge der weltweiten Sorge um eine Virus-Epidemie in Asien sieht es so aus, als ob die Anleger an der Wall Street mit Mollstimmung in die neue Woche gehen. Die Rally mit immer neuen Höchstständen droht damit beim Dow Jones Industrial vorerst ins Stocken zu geraten. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex kurz vor Handelsstart 0,3 Prozent tiefer bei 29 257 Punkten. Die magische Marke von 30 0000 Punkten bleibt jedoch weiterhin in Schlagweite.

Der negative Ausblick folgt den vorangegangen Abschlägen in Asien, wo die Aktienkurse am Dienstag weiter gesunken waren. Neben den ungelösten politischen Problemen in Hongkong verwiesen Händler auf die dortige Ausbreitung des Coronavirus. Dessen Ausbruch könnte die Nachfrage nach Dienstleistungen und insbesondere nach Reiseangeboten erheblich schmälern, schrieb Analyst Stephen Innes vom Handelshaus Axicorp.