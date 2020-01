In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle thematisierten wir das sich zum damaligen Zeitpunkt massiv eintrübende Chartbild der Commerzbank-Aktie. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und die Aktie nahm zwischenzeitlich den erwarteten Weg. Die erste relevante Unterstützung wurde nun erreicht. Wie stehen die Chancen auf eine Gegenbewegung.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 19.01. „Commerzbank - Aktie taucht ab“ hieß es unter anderem „[…]Die Aktie startete furios ins neue Jahr und näherte sich rasch der eminent wichtigen Widerstandszone 6,0 / 6,1 Euro. Ob der damaligen Dynamik war ein Ausbruch über diese Zone möglich. Das hätte gleichzeitig das Kapitel Bodenbildung weiter vorangetrieben. Doch es kam anders. Ein erster Versuch scheiterte. Nach einem kurzen Abtauchen in Richtung 5,5 Euro attackierte die Aktie noch einmal den Bereich und scheiterte erneut. Im Ergebnis hat sich die Zone um 6,0 / 6,1 Euro durch die Ausbildung des kleinen Doppeltops noch einmal deutlich verfestigt. Dass zwischenzeitlich auch die wichtige Unterstützung bei 5,5 Euro und der kurzfristige Aufwärtstrend (rot dargestellt) unterschritten wurden, spricht Bände und bestätigt die schwache Verfassung der Aktie. Mit aktuell 5,28 Euro (per Handelsschluss 17.01.) nimmt die Aktie nun Kurs auf die 5,0 Euro. Sollten auch diese nicht halten, stünde die Richtung 4,7 Euro offen. Kurzum: Die Aktie wirkt angeschlagen. Sollte eine Stabilisierung im Bereich von 5,0 Euro nicht gelingen, könnte es prekär. Auf der Oberseite gilt: Ein Vorstoß, der über die 5,5 Euro führt, könnte die Situation entspannen.“



Die Aktie erreichte vergleichsweise schnell den Bereich um 5,0 Euro und „tanzte“ in der Folgezeit auf dieser aus unserer Sicht eminent wichtigen Supportmarke. Zu einem Bruch kam es bislang noch nicht. Dieser hätte entsprechende Konsequenzen und würde wohl den Bereich um 4,7 Euro (aktuelles 52-Wochen-Tief) noch einmal aktuell werden lassen.

Nun gilt es zwar einerseits den Umstand hervorzuheben, dass die Commerzbank-Aktie die Unterstützung bis dato erfolgreich verteidigen konnte, doch andererseits muss das bisherige Unvermögen der Aktie bemängelt werden, einen Vorstoß auf der Oberseite, sprich eine Gegenbewegung, zu lancieren.

Kurzum: Die Zone um 5,0 Euro steht nach wie vor unter Druck. Eine Ausdehnung der Bewegung auf 4,7 Euro ist noch nicht vom Tisch. Bislang bietet der robuste Gesamtmarkt der Commerzbank-Aktie noch eine gewisse Unterstützung. Sollten sich hier jedoch Konsolidierungstendenzen durchsetzen, könnte das auch für die Aktie selbst Konsequenzen haben. Zu einer ersten Entlastung könnte es kommen, sollte die Aktie die 5,50 Euro zurückerobern können.