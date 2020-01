Wirecard ist ein Traum – wenn…

Liebe Leser, Wirecard ist ein Traum als Basiswert. Volatil, für unseren Sentiment-Ansatz traumhaft zu lesen, Gewinn bringend – was will man mehr? Ein Nicht-Abonnent unseres Börsenbriefs hat sich beklagt, dass der Inline-Schein auf Wirecard “geplatzt” sei bei 140 Euro und damit unser Trade nicht aufgegangen sei. Nun – unser Trade ging durchaus auf. Bei plus 150% und plus 100% hatten wir jeweils geraten, die Gewinne mitzunehmen. Dies hat der Leser offenbar nicht getan. Dazu sei gesagt – gerade Inline-Scheine, gerade volatilitätsaffine Produkte erlauben sehr hohe Gewinne. Man muss sie jedoch traden wie ein Profi. Dies sind keine Anfängerprodukte und genau deshalb schulen wir unsere Leser. Im Trainingstag Advanced, an dem man lernt, wie man selbst professionelle Börsenhändler ausgucken kann, wie man mit Volatilität arbeitet, wie man selbst intraday Volaverschiebungen erkennt, handelt und interpretiert.

Wie man den Markt “liest”. Dies ist kein simples Charttechnik “wenn-dann, dann dies das” Training, sondern in die Tiefe, dahin, wo es wehtut. Wie gesagt – 90% aller Trader verlieren Geld. Nicht, weil sie wenig Marktahnung hätten. Sondern, weil sie Produkte falsch, zu lange, zu kurz, Volaunabhängig einsetzen etc. Unser Freund Markus Koch handelt in den USA professionell Volatilität, dies erfordert Erfahrung und viel Wissen. Wer dies will, wer professionell sein will, der besucht gerne unseren Trainingstag. Wie gesagt – Ihr braucht Motivation, Gier nach Wissen, Lust auf bessere Performance, tiefes Denken, langfristiges Denken und Handeln und die Bereitschaft, in Euch zu investieren.

Deshalb kostet dies auch. Wir nehmen 399 Euro für ein professionelles Training, Samstags, 9.30-15.30 Uhr. Intensiv und Ihr werdet danach Fehler minimieren, Volatilität verstehen, den Markt lesen und agieren wie ein echter Börsianer. Nicht daddeln, sondern handeln, agieren. Alle Infos und etwaige Anmeldungen (je Trainingstag nicht mehr als 10 Teilnehmer!) auf info@feingold-research.com . Ihr werdet sehen – Börse macht danach mehr Spaß und Ihr seht alles klar und nicht verschwommen. Falls dem so sein sollte manchmal. Fehler machen wir alle, auch wir, natürlich, aber bitte jeden nur einmal. Börse ist lernen, verstehen, interpretieren, lesen – jeden Tag aufs Neue.