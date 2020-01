WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Plus geschlossen. Der ATX stieg um 13,96 Punkte oder 0,45 Prozent auf 3133,53 Einheiten. Das europäische Börsenumfeld verzeichnete ebenfalls leichte Kursgewinne. Bereits am Vortag hatten sich die Aktienmärkte von ihrem Kursrutsch vom Montag erholt, als die Unsicherheit rund um das Coronavirus weltweit die Börsenstimmung getrübt hatte. Am Abend dürfte dann der US-Zinsentscheidung Aufmerksamkeit zukommen. Analysten erwarten allerdings keine Änderung der Geldpolitik.

Bei den Einzelwerten verloren Lenzing-Aktien nach einem sehr schwachen Vortag nun moderate 0,34 Prozent auf 72,65 Euro. Am Dienstag waren die Titel um 6,4 Prozent eingebrochen, nachdem der Faserhersteller für 2019 einen deutlich stärkeren Gewinnrückgang gemeldet hatte als bisher angenommen.