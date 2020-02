Ein fester Bestandteil in jedem Portfolio und aktuell dennoch so unbeliebt wie nie zu vor – Anleihen.

Ein fester Bestandteil in jedem Portfolio und aktuell dennoch so unbeliebt wie nie zu vor – Anleihen. Diese Assetklasse gehört zu Recht in jedes Portfolio und sollte aus Diversifikationsgründen auch immer ein Baustein sein. Jedoch macht eine Investition im aktuellen Niedrigzinsumfeld nur wenig Spaß. TBF schafft es dennoch nachhaltig einen konstanten Mehrwert und eine stabile Ausschüttungsrendite zu erzielen. Der Schlüssel zum Erfolg sind hier marktneutrale Zusatzrenditen.

Auch wenn viele Portfoliomanager der Überzeugung sind, dass man einen Mehrwert für seine Portfolios vom Schreibtisch aus generieren kann, ist TBF davon überzeugt, dass man die Unternehmen in Gänze verstehen muss, bevor man investiert. Und das geht am besten vor Ort im direkten Austausch mit dem Management des Unternehmens. So schafft es Peter Dreide – CIO und Founder der TBF – seit Jahren seinen Erfahrungsschatz zu füllen und Chancen zu sehen, wo andere noch nicht hinschauen.