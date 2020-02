× Artikel versenden

Aktien Osteuropa Schluss Überwiegend Verluste - Lediglich Budapest im Plus

Die Börsen Osteuropas haben am Freitag mehrheitlich nachgegeben. Lediglich in Budapest wurden Gewinne verzeichnet. Marktteilnehmer verwiesen auf einen Mangel an fundamentalen Impulsen. An den europäischen Leitbörsen herrschten mit Blick auf die …





