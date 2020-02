MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen Osteuropas haben am Dienstag keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Gewinnen in Budapest standen Verluste in Warschau und vor allem Moskau gegenüber. In Prag bewegte sich der Markt nicht so recht vom Fleck. Allgemein löste international eine Umsatzwarnung des iPhone-Herstellers Apple neue Sorgen um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Virus-Epidemie in China aus.

Der Budapester Bux stemmte sich mit einem Anstieg um 0,46 Prozent auf 45 547,15 Punkte gegen den allgemeinen Negativtrend an den internationalen Börsen. Mit Blick auf die Einzelwerte zeigten sich die Schwergewichte überwiegend im Plus, allen voran MOL mit einem Anstieg um eineinhalb Prozent. In ähnlichem Maße ging es auf der anderen Indexseite jedoch für MTelekom bergab. Der Telekomkonzern hatte kurz vor Börsenschluss frische Zahlen vorgelegt.