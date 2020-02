Wirecard – was passiert bei der Sonderprüfung?

Nach den Quartalszahlen ist die Sonderprüfung das ultimative Wirecard-Event im ersten Quartal. Dabei sind einige Fragen offen. Wann folgt as Ergebnis, wie wird es aussehen, wie ausführlich fällt der Bericht aus, was muss Wirecard überhaupt preisgeben, wie erfolgt die Veröffentlichung? Wir arbeiten in unserem Videonewsletter an einer ausführlichen Erklärung mit verschiedenen Szenarien. Alles ab 08.00 Uhr in ihrem Postfach – gerne hier anmelden und unverbindlich testen.