Scout24 AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2019: Ein ereignisreiches Jahr mit Rekordergebnissen

Gruppenziele für das Geschäftsjahr 2019 voll erfüllt



Konzernumsatz um 15,4% auf 613,6 Millionen Euro gestiegen



Konzern EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit bei 52,5%



Künftiger Fokus auf margenstarkes Geschäft bei ImmoScout24





München / Berlin, 19. Februar 2020

Konzernumsatz* EBITDA aus



gewöhnlicher Geschäftstätigkeit* EBITDA-Marge aus



gewöhnlicher Geschäftstätigkeit* Cash Contribution vorläufig, Millionen Euro vorläufig, Millionen Euro vorläufig, Prozent vorläufig, Millionen Euro Q4 2019 GJ 2019 Q4 2019 GJ 2019 Q4 2019 GJ 2019 Q4 2019 GJ 2019 157,2 613,6 85,5 321,9 54,4 52,5 78,5 297,4 +7,7% +15,4% +10,2% +10,4% +1,2 Pp -2,4 Pp +9,2% +13,0%

"Wir haben im Jahr 2019 die richtigen strategischen Entscheidungen getroffen. Gleichzeitig haben wir das operative Geschäft zu einem neuen Rekord geführt. Nach dem erfolgreichen Verkauf von AutoScout24, FinanceScout24 und FINANZCHECK.de liegt unser Fokus nun auf dem Wachstum von ImmoScout24. Als Marktführer ist ImmoScout24 optimal positioniert, um ein umfassendes Ecosystem für Immobilienmakler, Eigentümer und Suchende aufzubauen. Gerade Deutschland steht hier im internationalen Vergleich noch am Anfang und bietet enormes Potenzial. Wir werden weiter in neue Produkte und Technologien investieren, den Transaktionsprozess zunehmend digitalisieren und die Reichweite in unserem Markt ausbauen."



Tobias Hartmann, CEO der Scout24 AG







"ImmoScout24 hat die Umsatz- und Ertragsziele zuverlässig erreicht. Auch die Teile des Consumer Services Segments, die wir zukünftig in ImmoScout24 einbeziehen, haben sich sehr positiv entwickelt. Mit ImmoScout24 fokussieren wir uns nun auf das margenstärkste Segment. Auch 2020 werden wir ein verlässlicher Partner für unsere Investoren sein und den Wachstumskurs von Scout24 fortsetzen."



Dr. Dirk Schmelzer, CFO der Scout24 AG

Gruppenziele für das Geschäftsjahr 2019 voll erfüllt

Die Scout24 Gruppe hat ein ereignisreiches Geschäftsjahr 2019 zu einem hervorragenden Ende gebracht. Der vorläufige Konzernumsatz stieg im Vorjahresvergleich um 15,4% auf 613,6 Millionen Euro (2018: 531,7 Millionen Euro). Bereinigt um Konsolidierungseffekte (d.h. inklusive FINANZCHECK.de für das gesamte Jahr 2018, ohne classmarkets, ohne AutoScout24 Spanien) lag die Wachstumsrate bei 11,8% (Umsatz bereinigt 2018: 548,6 Millionen Euro). Die Umsatzentwicklung liegt somit voll im Rahmen der Jahresprognose (Wachstum zwischen 15,0% und 17,0% bzw. bereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren Zehnerprozentbereich).

Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr 2019 liegt voraussichtlich bei 321,9 Millionen Euro, was einem Anstieg von 10,4% zum Vorjahreswert entspricht (2018: 291,5 Millionen Euro). Die bereinigte Wachstumsrate lag bei 13,2%, und damit über dem vergleichbaren Umsatzanstieg. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erreichte 52,5% und übertraf somit ebenfalls den vergleichbaren (bereinigten) Vorjahreswert (2018 bereinigt: 51,8%, 2018 berichtet: 54,8%). Auch dieser Wert liegt im Zielkorridor der Jahresprognose (zwischen 52,0 % und 54,0%).

Gemäß der strategischen Roadmap und mit dem Verkauf von AutoScout24 nimmt das Unternehmen nun das margenstärkste ImmoScout24 Segment in den Fokus. Hierin enthalten sind zukünftig die immobiliennahen Produkte und Lösungen von Scout24 Consumer Services.

Das Segment ImmoScout24 hat mit einem Umsatzwachstum von 8,1% (bereinigt um Konsolidierungseffekte: 9,0%) und einer EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von 69,6% die Erwartungen voll erfüllt und seine hohe Wachstums- und Ertragskraft erneut unter Beweis gestellt. Inklusive der immobiliennahen Consumer Services Aktivitäten hätte das Umsatzwachstum nach vorläufigen Zahlen sogar 9,9% (2019: 349,8 Millionen Euro; 2018: 318,1 Millionen Euro) betragen. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit würde bei dieser Betrachtung mit 62,2% über dem Vorjahresniveau (2018: 61,3%) liegen.

Mit einem Umsatzwachstum von 12,3% (bereinigt um Konsolidierungseffekte: 16,3%) und einer EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von 57,3% hat sich das AutoScout24 Segment im Geschäftsjahr 2019 ebenfalls hervorragend entwickelt und konnte die bereits hohen Wachstumsprognosen sogar deutlich übertreffen.

Der Umsatz des Segments Scout24 Consumer Services, der zukünftig in AutoScout24 und ImmoScout24 integriert wird, ist im Geschäftsjahr 2019 um 35,7% auf 156,5 Millionen Euro gestiegen. Das bereinigte Umsatzwachstum lag bei 11,9%. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit lag bei 23,9%.



Viertes Quartal 2019

Im vierten Quartal 2019 erwirtschaftete Scout24 nach vorläufigen Daten einen Konzernumsatz von 157,2 Millionen Euro, ein Zuwachs von 7,7% gegenüber der Vorjahresperiode (145,9 Millionen Euro). Das vergleichsweise schwächere Umsatzwachstum ist insbesondere auf zyklische Effekte bei der FINANZCHECK.de sowie marktbedingt rückläufige Display-Umsätze zurückzuführen. Beide Effekte schlagen sich im Segment Consumer Services Segment nieder, dessen Umsatz im vierten Quartal um 6,8% von 37,3 Millionen Euro auf 39,8 Millionen Euro gestiegen ist. Das Segment ImmoScout24 verzeichnete mit einem Umsatzwachstum von 8,2% auf 69,4 Millionen Euro eine leicht überdurchschnittliche Entwicklung und erreichte dabei eine EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von starken 71,6%. Im Segment AutoScout24 schwächte sich die Wachstumsdynamik im vierten Quartal etwas ab. Der Umsatz betrug 48,0 Millionen Euro, 8,0% mehr als im Vorjahresquartal. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit lag hier mit 55,7% deutlich über den Erwartungen.

Das vorläufige Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 85,5 Millionen Euro, 10,2% höher als im vierten Quartal 2018 (77,6 Millionen Euro). Die Konzern-EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit beträgt voraussichtlich 54,4% im Vergleich zu 53,2% im vierten Quartal 2018.



Segmente im Überblick

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die vorläufigen Finanzkennzahlen des Konzerns und der einzelnen Segmente für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2019 (im Vergleich zum Vorjahr):

(in Millionen Euro) Q4 20191 Q4 2018 +/- GJ 20191 GJ 20181,2 +/- Außenumsätze 157,2 145,9 7,7% 613,6 531,7 15,4% ImmoScout24 69,4 64,2 8,2% 270,2 250,0 8,1% AutoScout24 48,0 44,5 8,0% 186,9 166,3 12,3% Scout24 Consumer Services 39,8 37,3 6,8% 156,5 115,3 35,7% EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit3 85,5 77,6 10,2% 321,9 291,5 10,4% ImmoScout24 49,7 44,4 11,9% 188,0 170,3 10,4% AutoScout24 26,7 24,8 7,9% 107,1 88,4 21,1% Scout24 Consumer Services 11,4 9,4 21,8% 37,5 40,4 -7,2% EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (in %)3 54,4% 53,2% 1,2pp 52,5% 54,8% -2,4pp ImmoScout24 71,6% 69,2% 2,4pp 69,6% 68,1% 1,4pp AutoScout24 55,7% 55,7% 0,0pp 57,3% 53,2% 4,1pp Scout24 Consumer Services 28,7% 25,1% 3,5pp 23,9% 35,0% -11,1pp Investitionen (bereinigt)4 7,0 5,7 22,8% 24,5 28,3 -13,6% Cash Contribution5 78,5 71,9 9,2% 297,4 263,1 13,0% Cash Conversion6 91,8% 92,6% -0,8pp 92,4% 90,3% 2,1pp



Fokus auf fortgeführtes Geschäft

Am 19. Juli 2019 hat Scout24 angekündigt, die beiden Kern-Segmente ImmoScout24 und AutoScout24 zu stärken und nach Ablauf des Geschäftsjahres 2019 die Produkte und Lösungen des dritten Geschäftsfeldes Scout24 Consumer Services jeweils in diese Kern-Segmente zu integrieren. Am 17. Dezember 2019 hat Scout24 eine Vereinbarung zum Verkauf von 100% der Anteile an AutoScout24, FinanceScout24 und FINANZCHECK.de geschlossen. Die Transaktion umfasst auch die aus dem Consumer Services Segment in AutoScout24 zu integrierenden Geschäftsteile. Der Verkauf soll in der ersten Jahreshälfte 2020 abgeschlossen werden.

Die Scout24-Gruppe wird sich nach Abschluss der Transaktion ausschließlich auf ihr fortgeführtes Geschäft konzentrieren. Dieses besteht aus dem Segment ImmoScout24 sowie den diesem Segment zugeordneten Consumer Services Geschäftsaktivitäten. Letztere umfassen Geschäfte mit Finanzpartnern (z. B. Sparkassen, die Maklertätigkeiten durchführen), Banken, Finanzierungsberatern, Kreditvermittlern, Versicherungen und Versicherungsintermediären, Umzugsunternehmen, Werbetreibenden (für Werbeflächen auf dem IS24 Marktplatz) sowie privaten Konsumenten (z. B. Bonitätsprüfung sowie Premium Mitgliedschaften für Suchende).





Wie beim Kapitalmarkttag am 26. November 2019 dargestellt, liegt der Fokus des fortgeführten Geschäfts auf dem Aufbau eines umfassenden Ecosystems für Immobilien in Deutschland. ImmoScout24 will sich zu einem vollständig vernetzten digitalen Marktplatz für die Hauptnutzergruppen - Makler, Immobilieneigentümer, Suchende - weiterentwickeln. Ziel ist es, eine Immobilientransaktion für alle Beteiligten maximal digital und effizient abzuwickeln, um die jeweils beste Nutzererfahrung und gleichzeitig ein Höchstmaß an Transparenz zu bieten. Hierfür werden laufend neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt. Diese ermöglichen nicht nur eine Vereinfachung und Verbesserung bestehender Prozesse, sondern auch eine deutliche Ausweitung der Marktreichweite und des Wachstumspotenzials von Scout24.



