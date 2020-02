FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit leichten Abgaben ist der Dax am Donnerstag in den Handel gestartet. Nach seinem am Vortag nur knapp verpassten Rekordhoch gab der Leitindex in der ersten Handelsstunde um 0,21 Prozent auf 13 759,81 Punkte nach.

Fundamental werde die Luft bei Kursen von 13 800 Punkten zunehmend dünner, sagte Markbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Es fehlten nachhaltig gute Prognosen für die kommenden Quartale. "So könnte die Konjunkturdelle im ersten Quartal doch größer ausfallen als es viele Investoren derzeit annehmen."