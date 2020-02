MetalsTech steht durch neuste Gold-Technologie vor einer Neubewertung - Alles Wissenswerte dazu im aktuellen Interview mit CEO Russell Moran

„Darum wird MetalsTech noch weiterhin steigen!“

Vor nicht mal vier Wochen haben wir Sie das erste Mal auf unsere Goldperle MetalsTech aufmerksam gemacht. Die wohl günstigste Goldaktie verfügt über ein Spitzen Gold-Projekt in der Slowakei. Es freut uns sehr, dass viele Anleger den wahren Wert des Unternehmens erkannt haben, daher konnte die Aktie in den letzten Wochen mehr als 250% zulegen. Wir sind uns alle sicher, das war nur der Anfang, jetzt wird es erst richtig losgehen.

Aus diesem Grund haben wir abermals den direkten Kontakt zum CEO Russell Moran gesucht, der so freundlich war uns nochmals zu erklären, warum jeder ein paar Stücke von MetalsTech zu diesem Zeitpunkt im Depot haben sollte.

Das Interview wurde aus dem Original ins Deutsche übersetzt:

„Herr Moran, wir freuen uns sehr, dass Sie sich als CEO von MetalsTech (WKN: A2DJM2 für unsere interessierten Leser die Zeit für dieses Interview genommen haben.

Aktienexplorer: Ihr Unternehmen durchlebt gerade einen fulminanten Aufstieg, welche Auswirkungen hat der aktuelle Bullenmarkt für Gold auf MetalsTech?

Russell Moran (CEO):

Der Goldpreis ist in den letzten fünf Jahren um 35 % gestiegen, und es gibt Branchenexperten, die sagen, dass er weiter steigen wird. Im September letzten Jahres sagte die Citigroup, die ein Vermögen von fast 2 Billionen US-Dollar verwaltet, dass "wir jetzt erwarten, dass die Spot-Goldpreise länger stärker gehandelt werden, möglicherweise 2.000 USD/oz brechen und irgendwann in den nächsten ein oder zwei Jahren neue zyklische Höchststände erzielen." Aus dem Markt kann man ähnliches von Milliardären wie Eric Sprott hören, die tief in den Goldsektor investieren.

Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Marktbedingungen Fusions- und Übernahmeaktivitäten anziehen, wie die versuchte "Fusion der Giganten" in Barrick Gold Corp und Newmont Mining im vergangenen Jahr zeigt. Dies ist vergleichbar mit einem "perfekten Sturm" für ein Unternehmen wie MetalsTech, das einen starken Goldpreis benötigt, um die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zu ziehen.

Aktienexplorer: Wie hat der Markt auf den Erwerb der Goldmine Sturec reagiert?

Russell Moran CEO):

Die Reaktion war sehr positiv. Wir gaben unsere Pläne zum Erwerb der Goldmine Sturec am 20. November 2019 bekannt. An diesem einen Tag wurden rund 10,2 Mio. € an MetalsTech-Aktien gehandelt, so dass offensichtlich großes Interesse an dem besteht, was wir tun. Seit Bekanntgabe der Akquisition haben wir einen Anstieg unseres Aktienkurses um 400% plus von 0,0085 € auf aktuell über 0,05 € erreicht. Wir haben ein sehr stabiles und unterstützendes Aktienregister mit Aktionären sowohl aus Australien als auch in jüngerer Zeit aus Europa, wo das Projekt historisch eine starke Anhängerschaft hatte.

Aktienexplorer: Was macht Sturec so besonders?

Russell Moran (CEO):

Sturec ist etwas Besonderes, weil wir glauben, dass wir in Sturec eine ökologisch nachhaltige und profitable Mine bauen können, zu einem Bruchteil der Kosten und der Zeit im Vergleich zu unseren Kollegen. Frühere Eigentümer der Mine haben bereits die schwierige, teure und hochriskante Arbeit abgeschlossen, die erforderlich ist, um die Lagerstätte zu entdecken und ihre Geologie auf ein Niveau zu modellieren, auf dem sie eine Machbarkeitsstudie unterstützen kann. Es gibt jetzt sogar einen kleinen Bergbauvorort. Diese Arbeit wurde unabhängig von einigen der weltweit angesehensten technischen Berater, darunter SRK, Golders und Snowdens, untersucht und geprüft. Mehr als 30 Millionen Euro wurden für moderne Explorations- und Machbarkeitsstudien an Sturec ausgegeben, so dass MetalsTech seine Entwicklungsreise mit einer soliden Grundlage geologischen Wissens beginnt.

Die Robustheit der Lagerstätte wurde von den Vorbesitzern bestätigt, so dass wir alle Zuversicht haben, dass es eine operativ wettbewerbsfähige und skalierbare Chance innerhalb des Bergbaugebiets gibt. Die Sturec-Einlage ist bedeutend mit einer offenen JORC (2004) Ressource von 25,1Mt bei 1,64 g/t AuEq für 1,32 Millionen Unzen AuEq, die von Snowden Mining Industry Consultants geschätzt wird, und einem offenen JORC (2004) Proven and Probable Ore Reserve von 14Mt bei 1,90 g/t AuEq für 873 Tausend Unzen AuEq.

Die größte Herausforderung für den Vorbesitzer, Sturec voranzubringen, bestand darin, dass es 2014 ein parlamentarisches Verbot der Verwendung von Zyanid bei der Goldrückgewinnung in der Slowakei gab. Zyanid ist das traditionelle Elixier bei der Verarbeitung von goldhaltigem Erz, aber es ist sehr giftig.

Dies ermöglichte es uns letztendlich, ein sehr gutes Geschäft zu sichern, als wir Sturec erworben haben, aber wir sind zuversichtlich, dass dieses Problem mit der Implementierung moderner Verarbeitungstechnologie leicht gelöst werden kann. Zu diesem Zweck haben wir letzte Woche eine Technologievereinbarung mit Clean Earth Technologies geschlossen, die ein patentiertes Thiosulfat-basiertes Goldrückgewinnungsverfahren besitzt, von dem wir glauben, dass es uns ermöglichen wird, Sturec ohne Zyanid zu entwickeln.

Die Thiosulfat-basierte Verarbeitungstechnologie wurde ursprünglich von der australischen Regierung über zwei Jahrzehnte entwickelt und in einem Venture mit der Barrick Gold Corporation in ihrer Goldstrike Mine in Nevada vermarktet, die heute rund 400.000 Unzen Gold pro Jahr mit einem 5Mtpa Thiosulfat-Kreislauf produziert.

Sturec ist eine goldvorkommende Goldlagerstätte im epithermalen Stil mit bedeutender Produktionsgeschichte, so dass ein starkes Potenzial besteht, eine Millionen-Unzen-Lagerstätte mit weiterem Bohrerfolg zu liefern. Frühere Eigentümer testeten die Ressourcenexpansion nicht entlang streikender oder nach unten fallender Einbrüche, obwohl es Beweise für den historischen Goldabbau in diesen Zonen gab, insbesondere entlang des Streiks.

Die Slowakei ist auch eine sichere Gerichtsbarkeit, die die unternehmerische und wirtschaftliche Entwicklung schätzt, und mit einer weiteren Verfeinerung könnte die Sturec-Mine Weltklasse sein. Wir glauben, dass es die Art von Projekt ist, die mit der Zeit Akquisitions- und/oder Investitionsinteressen von einem Goldproduzenten der Stufe 1 anziehen könnte.

Aktienexplorer: Warum sollten Anleger weiterhin in MetalsTech investieren?

Russell Moran (CEO):

MetalsTech hat relativ gesehen eine winzige Marktkapitalisierung, da wir Sturec erst vor kurzem erworben haben, aber dies ist eine Attraktion für neue Investoren, da potenziell ein enormer Wert auf dem Tisch liegt. Sturec hat bereits mehr als 1,5 Millionen Unzen Gold und 6,7 Millionen Unzen Silber für seine früheren Eigentümer produziert, zu denen auch die slowakische Regierung gehört, die zu den heutigen Preisen mehr als 2 Milliarden Euro wert ist... Es ist sehr selten für kleine Unternehmen wie MetalsTech, in der Lage zu sein ein solches Großprojekt zu sichern und das Timing könnte nicht besser sein.

MetalsTech steht am Anfang seiner Reise. Das Unternehmen wird von einem kommerziell aggressiven Management mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz geführt, die mit den Interessen der Aktionäre ausgerichtet sind. Da Sturec ein fortschrittliches Projekt ist, gibt es in den nächsten sechs bis zwölf Monaten klare Wertkatalysatoren, und das Management beabsichtigt, schnell zu handeln, um sie zu erreichen. Unsere unmittelbaren Pläne umfassen Infill-, Down-Dip- und Along-Strike-Bohrungen, um die Metallurgie der Lagerstätte besser zu modellieren und zu testen, wie groß die Lagerstätte wachsen könnte. Diese Arbeiten werden dann in die aktualisierte Ressourcen- und Reservemodellierung, eine optimierte Vormachbarkeitsstudie und letztlich in die Genehmigung für eine kommerzielle Mine in Sturec einfließen.

Die Gespräche mit strategischen Parteien, die in der Lage sind, nicht verwässertes Entwicklungskapital zur Verfügung zu stellen, sind im Gange, und das Projekt ist bereits auf dem Radar einiger der wichtigsten Akteure der Industrie.

Da nur sehr wenige Aktien (rund 117 Mio.) und signifikante Wertkatalysatoren auch kurzfristig am Horizont stehen, haben die MetalsTech-Aktionäre einen erheblichen Einfluss auf den Entwicklungserfolg.

Aktienexplorer: Was sind Ihre letzten Worte an interessierte Investoren?

Russell Moran (CEO):

Beobachten Sie uns ganz genau. Wir mögen ein kleines Unternehmen sein, aber wir haben Großes vor. Es ist eine sexy Zeit für Gold.

Aktienexplorer: Wir können uns den Schlussworten von Russell Mortan nur anschließen. Bei diesem Unternehmen passt wirklich alles zusammen. Sie haben das perfekte Projekt mit unglaublichem Potential, einen sicheren Standort in Europa, ein engagiertes Management, das sein Handwerk versteht und parallel dazu einen Goldpreis, der besser nicht sein könnte. Erst am Montag konnte dieser ein neues sieben Jahreshoch erreichen.

*Aktie im Fokus: MetalsTech Limited*

Kurse DE: 0,05 EUR / AUS: 0,08 AUD

ISIN AU000000MTC4

WKN A2DJM2

Symbole DE: MT1 / AUS: MTC

