Die kurze Einschätzung der LageDer DAX hat einen vollständigen Abwärtsimpuls kurz vor der hellblauen 0-b-Linie beendet und sich in eine technische Erholung begeben. Diese Erholung hat ihre Pflichtaufgabe zügig erledigt und kann den DAX ohne grosse Eile sogar weit über die 13k-Marke hinausführen. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen 2 aus dem Tageschart mit einem Ziel zwischen der unteren lila Eindämmungslinie und der Marke 8350. Die noch laufende überschiessende orangene B/X der blauen 2 steht ihrerseits in ihrem bis 14696 reichenden Zielbereich. Die orangene B/X befindet sich entweder bereits in der seit dem Tief 10115 in der Weihnachtsindikation 2018 laufenden grünen Y (farbig hinterlegte Beschriftung) oder immer noch in der überschiessenden grünen B/X (farbig umrandete Beschriftung).