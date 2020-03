Armin Müller, Chef der Deutschen Lithium (DL), erklärte exklusiv gegenüber der Redaktion von wallstreet:online: „Das Zinnwald-Lithium-Projekt hat ein sehr hohes Potenzial, einen wichtigen Beitrag zur Elektromobilität in Deutschland zu leisten und kann Lithium (LCE) für etwa 20 Mio. Elektrofahrzeuge (660.000 t LCE; 30 kg LCE/Batterie) liefern. Der Abbau des Lithiumminerals und seine chemische Umsetzung wird nach deutschen Umwelt- und Sozialstandards erfolgen und gewährleistet die Herstellung von fairen Lithiumverbindungen mit niedrigem Carbon foot print (Scope 2). Die Lithiumlagerstätte Zinnwald befindet sich in einer im globalen Vergleich geopolitisch sehr stabilen Region. Sie liegt in einer hoch entwickelten Industrieregion Deutschlands und in der Nähe von bedeutenden Firmen der Elektromobilität wie VW, Daimler und Tesla sowie von wichtigen Standorten der Chemieindustrie wie BASF/Schwarzheide und dem Chemiepark Bitterfeld. Aufgrund der Nähe zu potenziellen Kunden und Partnern ist eine Direktsynthese von Lithiumverbindungen, wie z. B. LiOH und LiF, und somit ihre wettbewerbsfähige Herstellung möglich.“

Im vergangenen Frühjahr hatte die DL eine bankenfähige Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese bescheinigt dem Zinnwald-Lithium-Projekt eine „hohe Profitabilität“ berichtet Handelsblatt-Journalist Jakob Blume am Montag. Grant Sporre, Rohstoffexperte der Investmentbank Macquarie, nannte das Zinnwald-Lithium-Projekt gegenüber dem Handelsblatt sogar „vielversprechend“.

Das Problem: Für die Realisierung des Lithium-Bergwerks im Erzgebirge, benötigt die DL Kapital in Höhe von 150 Millionen Euro. Und dafür gibt es bislang offenbar keinen strategischen Investor. Der britische Explorer und Minenentwickler Bacanora Lithium hält zwar 50 Prozent an der DL, will das Projekt jedoch nicht selbst entwickeln. Gangfeng, der strategische chinesische Investor von Bacanora, hat offenbar ebenfalls kein Interesse an dem Projekt im Erzgebirge und der insolvente deutsche Solarmodulhersteller Solarworld hält zwar die restlichen DL-Anteile, hat aber nicht die Mittel, um das Projekt zu realisieren, so das Handelsblatt.

Im vergangenen Monat lief zudem eine Option aus, die es Bacanora erlaubt hätte, die restlichen DL-Anteile von Solarworld zu kaufen. Bei nicht Ausüben der Option war es eigentlich vorgesehen, dass Bacanoras DL-Anteile zurück an die Solarworld gehen. Die beiden Unternehmen einigten sich jedoch, die Call Optionen aufzuheben. Dadurch wird Bacanora weiterhin 50 Prozent der DL-Anteile besitzen, und Solarworld, die restlichen 50 Prozent. Im Gegenzug hat sich „Bacanora verpflichtet, der DL in den nächsten zwei Jahren mindestens 1,35 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, um die Entwicklung von Zinnwald voranzutreiben“, heißt es in einer Mitteilung von Bacanora vom 17. Februar 2020.

Peter Secker, CEO von Bacanora, erklärte in derselben Pressemitteilung: „Wir begrüßen die Änderungen des Joint-Venture-Abkommens und freuen uns auf die weitere Arbeit an der Entwicklung und dem Design des Zinnwald-Lithium-Projekts. Wir haben ein starkes Managementteam in Deutschland und werden das Projekt weiter vorantreiben und mit potenziellen Investoren an der Finanzierung arbeiten. Wir sind der festen Überzeugung, dass Zinnwald das Potenzial hat, ein führender Lieferant für die europäische Batterieindustrie zu werden.“

Durch den Vorschuss von Bacanora erhält die DL zu mindestens mehr Zeit für die Investorensuche. Das derzeit schwierige Markumfeld bei Lithium, macht die Investorensuche jedoch nicht einfach. Innerhalb von 14 Monaten fiel der Lithium-Preis um mehr als 70 Prozent. Im Januar 2019 kostete eine Tonne Lithiumcarbonat (Li2CO3) noch rund 80.000 Yuan (rund 10.000 Euro). Heute sind es nur noch 48.000 Yuan (rund 6.000 Euro), so die Webseite TradingEconomics.com.

Autor: Ferdinand Hammer

Lesen Sie auch wallstreet:online ZentralredaktionSmart Investor im März

Coronavirus crasht die Märkte

Broker-Tipp*

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger für vier Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

* Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Produkt-Link klicken, wird uns das vergütet.