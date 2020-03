Jeder weiß, dass die Parkplatzsuche mit viel Zeit und Stress verbunden ist. Tatsächlich verbringen Autofahrer in deutschen Metropolen durchschnittlich 41 Stunden pro Jahr, mit der Suche nach einem Parkplatz. Dieser Verkehr macht etwa 20 bis 30 Prozent des Gesamtverkehrs aus. Sobald man einen Parkplatz gefunden hat, geht es gleich weiter mit dem Suchen, denn man benötigt oftmals ein Parkticket. Um genau dieses Problem zu umgehen, kümmert sich die Initiative Smartparking um die Lösung. Durch sie haben Autofahrer die Möglichkeit ein digitales Parkticket zu kaufen. Smartparking wurde im Jahr 2015 gegründet und erleichtert den Autofahrern, in rund 120 deutschen Städten, das Parken. Dazu gehören zum Beispiel Berlin, Hamburg und Köln.

Durch das Wegfallen der Suche nach einem Parkscheinautomaten werden viel Zeit und Kosten gespart. Der Parkvorgang kann zu jeder Zeit und an jedem Ort gestartet oder gestoppt werden. Auf diese Weise bezahlt man wirklich nur die Zeit, die man geparkt hat. Da man die Parkzeit nach Bedarf unterwegs verlängern kann, kommt es nicht mehr zu einem Knöllchen.

Zeitsparend und dazu auch noch gut für die Umwelt?

Vielen Verbrauchern liegt das Thema Klimawandel äußerst am Herzen. Sie möchten in allen Bereichen ihres Alltags nachhaltig handeln. Aus diesem Grund greifen sie immer öfter zur Glasflasche anstatt zu der Plastikflasche. Firmen wie Sanpuro bieten ihre Getränke ausschließlich in Glasflaschen an, um genau diese nachhaltige Lebensweise zu unterstützen. Den meisten ist jedoch nicht bewusst, dass die Parkplatzsuche auch sehr schlecht für die Umwelt ist. Laut einer Studie des Verkehrsanbieters Inrix, wird die Abgasbelastung zusätzlich erhöht. Der benötigte Kraftstoff und die Abgasbelastung kostet die Deutschen etwa 40 Milliarden Euro.

Wie kann ich ein digitales Ticket kaufen?

Um ein digitales Ticket zu kaufen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jedem ist es selbst überlassen ob über eine App, per SMS oder per Anruf. Smartparking bietet Autofahrern nämlich alle Arten an, da sie verschiedene Anbieter verbinden. Dazu zählen „Easy Park“, „Mobilnet“ und „Park Now“. Von Anbieter zu Anbieter unterscheidet sich die Benutzer Oberfläche. Zudem werden unterschiedlich hohe Zuschläge zu den Parkgebühren berechnet.

Digitales Parkticket - was hat Smartparking noch zu bieten?

Einige Apps bieten Autofahrern noch viel mehr als nur ein digitales Parkticket. Zum Beispiel gibt die App „Park Now“ einem die Möglichkeit, für eine ticketlose Ein- und Ausfahrt in Parkhäuser. In manchen Apps gibt es Karten, auf denen alle Parkzonen angezeigt werden. Andere helfen Ihnen sogar dabei einen freien Parkplatz ausfindig zu machen. Zudem können Sie sich in Ihrem Kundekonto ganz leicht einen Überblick über Ihre Abrechnungen verschaffen.

Was geschieht mit den alten Automaten?

Selbstverständlich werden die Smartparking Lösungen die herkömmlichen Parkscheinautomaten nicht vollständig ersetzen. Sie behalten ihre normalen Funktionen und bleiben parallel in Betrieb. Zudem findet man in Städten, in denen es Smartparking gibt, Aufkleber auf den Automaten, mit den neuen Dienstleistungen und Anleitungen für die ersten Schritte zum Handyparken.

Die Einführung von Smartparking in Städten

Das Ziel der Smartparking Initiative war die Verstärkung der digitalen Parkraumbewirtschaftung in Deutschland. Somit tragen sie zu dem Wunsch nach einer smarten Stadt bei. Für Städte ist es kein großer Aufwand das Handyparken einzuführen. Zudem würden sie dadurch auch noch Geld sparen, da die Betriebskosten für Parkscheinautomaten reduziert werden.

