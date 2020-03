An den Börsen dominiert nach wie vor die Verunsicherung über die Ausbreitung und Auswirkung des Virus auf Märkte und Wirtschaft.

13.03.2020 - An den Börsen dominiert nach wie vor die Verunsicherung über die Ausbreitung und Auswirkung des Virus auf Märkte und Wirtschaft. Die implizite Volatilität, gemessen am VIX-Index, nähert sich den Spitzenniveaus während der großen Finanzkrise 2008 an. Gleichzeitig richten Anleger ihre Blicke erwartungsvoll auf die Finanzministerien und Notenbanken – in der Hoffnung auf wirksame Stabilisierungsmaßnahmen. Gerade die Fiskalpolitik, die in der Vergangenheit besonders in der Eurozone zurückhaltender agierte als die Geldpolitik, könnte nach unserer Überzeugung für etwas Entspannung sorgen.

Trump kann die Börsen nicht überzeugen

Nach der überraschenden Leitzinssenkung der Fed beginnt sich nun auch die Regierung in Washington politisch in Bewegung zu setzen. US-Präsident Trump lancierte am Mittwoch den Vorschlag, Lohnsteuerzahlungen für die nächsten drei Monate auszusetzen – was einer Entlastung von 300 Milliarden US-$ entspräche. Entgegen der ausdrücklichen Empfehlung der WHO haben die USA ein 30-tätiges Einreiseverbot aus Europa in die USA verhängt. Davon ausgenommen wurden nur Großbritannien und Irland, was nicht konsequent ist. Kleinere und mittelgroße Unternehmen sollen darüber hinaus Zugang zu niedrigverzinsten Krediten in Höhe von 50 Mrd. US-$ erhalten. US-Anlegern ist das wohl nicht genug, der Kursrutsch konnte nicht gebremst werden.

Kommenden Mittwoch liegt der Ball dann wieder in der Hälfte der Fed. Wir erwarten, dass der geldpolitische Ausschuss der US-Notenbank (FOMC) in seiner planmäßigen Sitzung den Leitzins nochmals senkt.

Lagarde verzichtet in ihrer ersten Bewährungsprobe auf eine Zinssenkung

Zwar hat die EZB den Leitzins entgegen der Erwartung vieler Beobachter unverändert gelassen, erweitert aber ihr Angebot und verbessert die Konditionen der bereits bekannten längerfristigen Refinanzierungskredite (LTRO und TLTRO). Die dritte Runde der TLTROs soll im Juni anlaufen und zielt speziell darauf ab, die Kreditversorgung kleinerer und mittelständischer Unternehmen der Eurozone zu unterstützen. Außerdem soll das Anleihekaufprogramm um insgesamt 120 Mrd. € bis zum Jahresende ausgeweitet werden. Wichtiger als die Geldpolitik, deren Wirksamkeit gerade in der Eurozone zu schwinden scheint, dürfte die fiskalpolitische Reaktion sein. Auch EZB-Chefin Lagarde sieht die EWU-Finanzministerien in der Pflicht zu intervenieren. In Italien, wo die Virusepidemie besonders weit fortgeschritten ist, wird schon jetzt ein umfangreiches Konjunkturpaket geschnürt.