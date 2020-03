Die Ereignisse überschlagen sich. In der vergangenen Woche stürzten fast im Tagesrhythmus die Kurse ab. An einem Tag fiel der Dow Jones um 13 Prozent, einer der größten Kurseinbrüche der Geschichte. Und was haben wir gemacht?

Eine solche Aktie war Vodafone (WKN: A1XA83). In meinem Video vom Montag erwähnte ich das Unternehmen, das zu diesem Zeitpunkt nur noch ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 3(!) hatte. Und das für einen der stabilsten und am besten aufgestellten Telefonanbieter der Welt. Am nächsten Tag tat mir die Aktie den Gefallen und sprang um 13 Prozent, was bei diesem Large Cap mit Sicherheit nicht auf mein Video zurückzuführen ist. Tags darauf fiel die Aktie wieder um 7 Prozent, um dann am Mittwoch wieder massiv zu steigen. Dieses Hin- und Her ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass sich der Markt gerade in einer orientierungslos-panischen Phase befindet und dass der Spuk bald vorbei ist.

Unsere Neuaufnahme Simon Property (WKN: 916647) schien keinen Boden zu kennen. Seit unserer Aufnahme hat sich die Aktie gedrittelt und weist nun eine Dividendenrendite von fast 10 Prozent auf. „Betreiber von Shopping Malls“ – eine krisengeschüttelte Branche – klingt erst einmal nicht gut. Aber Simon ist inhabergeführt (die Familie hält noch ein signifikantes Aktienpaket), hat vor allem Top-Lagen, eine gute Bilanz und hohe Gewinne. Das Unternehmen kann einiges verkraften, während manche Konkurrenten vielleicht von der Bildfläche verschwinden.

Am Donnerstag kam dann die Meldung, dass Simon seine Malls für einige Wochen schließt. Die Aktie fiel ins Bodenlose. Allerdings hat der Markt hier wieder einmal irrational gehandelt: die Ankündigung ist ein Zeichen der Stärke. Simon kann es sich LEISTEN, das zu tun, während einige Wettbewerber mit dem Rücken zur Wand stehen und es wohl erst auf Anordnung der Behörden machen werden. Und kurze Zeit danach wurden wir in unserer Analyse bekräftigt. Inhaber David Simon hat die Gelegenheit genutzt und für mehr als 9 Mio. USD Simon-Aktien am freien Markt gekauft.