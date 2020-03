Eine wahre Achterbahnfahrt vollzog Palladium in den letzten Wochen. Dem markanten Hoch bei knapp 2.900 US-Dollar folgten quasi auf dem Fuß das markante Tief bei knapp 1.500 US-Dollar und wiederum eine knackige Erholung auf 2.300 US-Dollar. Alles, wie gehabt bei Palladium könnte man Blick auf die dynamischen Bewegungen lapidar feststellen.

Mit dem aktuellen Niveau hat Palladium einen wichtigen Preisbereich erreicht. Insofern kommt die derzeitige Verschnaufpause auch nicht sonderlich überraschend. Die Frage ist nur, wie es nach der Zwischenrally weitergehen könnte.

Die Rohstoffmärkte befinden sich noch immer Würgegriff der Corona-Virus-Krise. Das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben und das macht es auch so schwierig, sich aktuell zu orientieren, denn die Entwicklung der Pandemie bietet offenkundig noch weiteres Risikopotential. Dennoch könnte Palladium vorerst die Tiefs gesehen haben. Die rasche Rückeroberung wichtiger Chartmarken in Verbindung mit dem dynamischen Verlauf der Erholung könnte für dieses Szenario sprechen.

Nach der knackigen Aufwärtsbewegung könnte es kurzfristig jedoch zu Gewinnmitnahmen kommen. Dieses Damoklesschwert schwebt über den Preis. Solange sich diese jedoch oberhalb von 1.820 US-Dollar abspielen, ist alles im grünen Bereich. Sollte es hingegen darunter gehen, würde noch einmal Druck auf die 1.500 US-Dollar ausgeübt werden. Auf der Oberseite hat die Etablierung oberhalb von 2.250 US-Dollar nun erst einmal oberste Priorität. Danach muss es darum gehen, neue Akzente zu setzen und die Hürden bei 2.500 US-Dollar und schließlich im Bereich von 2.900 US-Dollar in Angriff zu nehmen