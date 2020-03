MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Dienstag zugelegt. Die kräftigsten Erholungsgewinne verzeichnete der russische Aktienmarkt, der allerdings auch im abgelaufenen Quartal am heftigsten eingebrochen ist. Zentrales Thema blieb am Dienstag weiterhin die Coronavirus-Pandemie. Zugleich sorgten besser als erwartet ausgefallene Wirtschaftsdaten aus China und den USA für weitere Entspannung.

Der russische Leitindex RTSI sprang um 5,83 Prozent auf 1014,44 Zähler hoch. Allerdings hat er das erste Quartal dennoch mit einem historischen Verlust von knapp 35 Prozent beendet. Nicht nur die Corona-Krise schlug hier zu Buche, sondern auch der Ölpreis-Verfall.