(JK-Trading.com) – Der DAX hat sich stabil ins verlängerte Oster-Wochenende verabschiedet - ein fader Beigeschmack bleibt aber.

Jetzt das Buch „ Trader – Der Weg zur profitablen Handelsstrategie – in jedem Markt “ bestellen!

Nachdem der deutsche Leitindex nach seinen erneuten Aufschlägen und ins Visier nehmen seiner Wochenhochs um 10.600 Punkte seine Aufschläge und noch etwas mehr wieder hergegeben hatte, hätte die Veröffentlichung erneut katastrophaler Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 6.6 Millionen eine starke bearishe Reaktion gerechtfertigt.

„Zufälligerweise“ lief zeitgleich die Meldung über den Ticker, dass die US-Notenbank FED plant, die US-Wirtschaft mit weiteren 2.3 Billionen USD an Krediten zu stützen, was das Abwärtspotential des Aktienmarktes nicht nur begrenzte, sondern kurze Zeit später sogar die Tages- und Wochenhochs erneut in den Fokus rückte.

Dennoch bleibt abzuwarten, welche Entwicklungen sich über das verlängerte Oster-Wochenende besonders im Hinblick auf das Coronavirus und die zu erwartende Herangehensweise bzgl. des „Wiederhochfahrens der Wirtschaft“ ergeben.

Auch wenn ich mich vorsehen sollte und die "Macht" der FED nicht unterschätzen sollte, aber: ich bin weiterhin nicht von der Nachhaltigkeit der jüngsten Bewegung zurück über 10.000 Punkte überzeugt.

Ich sehe weiterhin eine erhöhte Wahrscheinlichkeit in Bezug auf einen Re-Test der Ausbruchsregion um 10.150 Punkte, wobei der DAX oberhalb der Region um 10.100/150 Punkte seinen Vorteil weiter auf der Long-Seite sucht bzw. findet.

Sobald der deutsche Leitindex zurück unter das Ausbruchsniveau fiele, ist meines Erachtens nicht nur mit einem deutlichen Rutsch unter 10.000 Punkte zu rechnen, sondern in den kommenden Tagen auch mit weiteren Abschlägen, Ziel um 9.150/200 Punkte zu rechnen.

Solange allerdings die Gelddruckmaschine der FED weiter auf Volldampf läuft, ist ein Test der 11.000er Region ein Thema:

Analyse geschrieben von Jens Klatt, Gründer von Jens Klatt Trading