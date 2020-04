Der legendäre Hedgefonds-Manager Bill Ackman hat im Zuge des Corona-Bebens an der Börse innerhalb weniger Tage aus 27 Millionen US-Dollar sagenhafte 2,6 Milliarden gemacht! Wie auch schon häufig zuvor, schlagen sich die Hedgefonds-Manager, die oft als Könige der Wallstreet bezeichnet werden, in der aktuellen Krise deutlich besser als viele Privatanleger. Deshalb macht es für uns Normalsterbliche Sinn, sich etwas von den Anlagestrategien der Könige abzuschauen.

Auf dem deutschen Kurszettel ist die Aktie von Northern Data (ISIN: DE000A0SMU87), Betreiber von High-Performance-Computing Datencenter, aktuell der Liebling der Hedgefonds. Kein Wunder - das Geschäft boomt infolge der Corona-Krise und des damit verbundenen massiven Anstiegs der Nachfrage nach Rechenkapazität. Offiziell plant das Unternehmen dieses Jahr mit einem Vorsteuergewinn in Höhe von ca. 60 Millionen Euro. Im nächsten Jahr wird sich dieser Wert nach Schätzungen der Investmentbank Hauck & Aufhäuser auf ca. 150 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Damit wäre die Firma ungefähr mit dem 3,5-fachen Vorsteuergewinns des kommenden Jahres bewertet. Die Peergroup notiert bei nahezu dem 14-fachen.

Bei solch positiven Aussichten ist es daher kaum verwunderlich, dass es der Firma in der vergangenen Woche gelang, zur Untermauerung des weiteren Wachstums innerhalb weniger Stunden im Rahmen einer Kapitalerhöhung 30 Millionen Euro zu platzieren. Wie ich aus dem Bankenumfeld höre, war die Kapitalerhöhung stark überzeichnet – und zwar vor allem von Hedgefonds. Diese spekulieren auf eine zeitnahe Angleichung der Bewertung auf das Niveau der Peergroup. Will heißen: die Aktie hat das Potential, sich kurzfristig zu vervierfachen!

The Trend is your Friend

Und das Gute an solchen Investoren: wenn diese erstmal in einer Aktie investiert sind, sind sie meist auch nicht zurückhaltend mit anschließenden Käufen im Markt. Ich erwarte daher, dass wir gerade in den kommenden Wochen eine sehr starke Nachfrage nach Aktien der Northern Data AG sehen werden.

Neue Kunden boosten den Kurs

Und auch operativ gibt es bei Northern Data eine positive Schlagzeile nach der anderen: gestern wurde mit Innoplexus der erste Kunde aus dem wichtigen Pharmasegment vermeldet. Innoplexus ist eine weltweit führende, auf Künstlicher Intelligenz (KI)-basierte Plattform für die Arzneimittelforschung und -entwicklung mit mehr als 300 Mitarbeitern in Europa, Asien und den USA Zu den Kunden von Innoplexus, die damit indirekt auch Kunden von Northern Data werden, gehören sowohl große Pharmaunternehmen wie Merck (XETRA: MRK) und Gilead (Nasdaq: GILD; aktuell bestens bekannt aufgrund des Covid-19 Medikaments Remdesivir) ebenso wie kleine, innovative Biotech-Firmen wie SanBio (Tokyo: 4592).

Meine Empfehlung: Auf den Zug aufspringen und die Reise genießen!