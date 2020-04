Was hat die Aktienkurse getrieben?

Gestern war wieder so ein Tag, an dem man sich fragen konnte, ob einige Marktkommentatoren alles versuchen, um die aktuellen Nachrichten mit der Kursentwicklung in Einklang zu bringen.

Trumps Plan sind eher Empfehlungen

So sollen die Kurse an den Aktienmärken gestiegen sein, weil US-Präsident Donald Trump gestern Nacht einen Drei-Stufen-Plan zur Lockerung der Virus-Restriktionen vorgelegt hat. Doch im Prinzip handelt es sich gar nicht um einen konkreten Plan, sondern es sind eher Empfehlungen an die Gouverneure. Ob, wann und inwieweit die einzelnen US-Bundesstaaten diese Empfehlungen umsetzen werden oder können, ist noch nicht geklärt. Von einer schnellen und breiten Rücknahme von Einschränkungen ist man damit weit entfernt. Stattdessen wolle man vorsichtig einen Schritt nach dem anderen machen. Das ist aber das genaue Gegenteil von dem, was Trump ursprünglich angekündigt hatte.