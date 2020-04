Im Goldsektor herrscht Aufbruchsstimmung. Die Aktien der Goldproduzenten sind gesucht. Der herbe Rücksetzer vom März wurde bereits größtenteils wieder wettgemacht. Einige Goldwerte haben bereits neue 52-Wochen-Hochs erklimmen können. Der Aktie von Agnico Eagle Mines könnte sogar noch ein weiterer Schritt gelingen…

Der Goldsektor profitiert maßgeblich von der aktuellen Gemengelage. Gold selbst macht einen überaus robusten Eindruck und konnte sich zum Wochenende hin wieder von der 1.700er Marke lösen. Gibt es bereits in Kürze den Angriff auf die 1.747 US-Dollar?

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 22.04. „GOLD: Das darf jetzt nicht passieren!“

Kommen wir auf den kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines zurück. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 09.04. hieß es unter anderem „[…] Sollte es der Aktie nunmehr gelingen, diese Hürde zu meistern, wäre das ein erstes wichtiges Signal in Bezug auf eine erfolgreiche Bodenbildung. Doch die nächste Aufgabe würde bereits im Bereich von 72,0 CAD warten. Hier liegt eine Doppeltopformation, die Ende Februar und Anfang März ausgebildet wurde. Um das Kapitel „Oberseite“ abzuarbeiten: Der nächste Widerstand würde dann im Bereich um 75,0 CAD warten. Trotz der jüngsten Erholungsversuche gilt es insbesondere die Unterstützung bei 55,0 CAD weiterhin im Auge zu behalten.[…]“

In der Folgezeit konnte die Aktie zügig die damals noch intakte Hürde bei 65,0 CAD überspringen. Die Erholung gewann daraufhin nicht nur an Relevanz, sondern auch an Dynamik. Die 72,0 CAD (ehemalige Doppeltopformation) und der Widerstand bei 75,0 CAD wurden ebenfalls zügig überwunden.

Die zuletzt an den Tag gelegte Dynamik ist überaus beeindruckend. Nun steht der Erholung allerdings die nächste wichtige Bewährungsprobe ins Haus… Im Bereich von 82,0 bis 86,4 CAD (Hoch aus dem August 2019) hat sich ein veritables Widerstandscluster ausgebildet. Ein erfolgreicher Ausbruch würde – so er denn kommt - ein massives Kaufsignal liefern. Um zu verdeutlichen, wie spannend die Lage auch übergeordnet ist, schauen wir uns einen 20-Jahres-Chart auf Monatsbasis an.

Den bereits genannten Widerstandsbereich 82,0 bis 86,4 CAD kann man noch bis auf den Bereich des markanten Hochs aus dem Jahr 2010 erweitern; also auf den Bereich von 88,5 CAD. Eine Ausdehnung der aktuellen Bewegung über die 88,5 CAD hinweg wäre sozusagen der große Befreiungsschlag. Ob der zurückliegenden Rally gilt es natürlich, etwaige Gewinnmitnahmen mit einzukalkulieren. Insofern kommt nun dem Bereich von 75 / 72 CAD aus unserer Sicht eine große Bedeutung zu. Sollte diese Unterstützungszone unterschritten werden, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.