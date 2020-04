Vor den Notenbanksitzungen von BoJ, FED und EZB positionieren sich die Marktteilnehmer und warten auf die nächsten Signale. An welchen Marken könnten diese auftreten?

Das Wochenhoch wurde direkt am Montag zur Eröffnung gebildet. Über 10.700 Punkte kam der Index jedoch nicht hinaus und orientierte sich daher im weiteren Verlauf erst einmal wieder an der Unterseite. Hier war eine breite Unterstützung ausgebildet worden, welche erneut Halt bot (Rückblick zum Mittwoch):

An diese Schwelle sollten wir noch einmal Aufschlagen - geschehen direkt in der Vorbörse am Freitag.

Zwischenzeitliche Erholungen waren zwar vorhanden und teilweise auch sehr impulsiv (wie hier am Donnerstag zu sehen):

Nachhaltig waren diese Bewegungen jedoch nicht im Sinne eines neuen Aufwärtstrends. Dieser ist im Stundenchart bereits zur Wochenmitte gebrochen worden und hat damit einen ersten Unsicherheitsfaktor im Chartbild ausgebildet:

Dabei lief sich der DAX sichtbar fest in einem Bereich, den wir in der täglichen Analyse mehrfach vorstellten und der knapp darüber auch ein weiteren GAP bereithält. Hier muss der Index erst einmal einen Durchbruch schaffen:

Die Volatilität blieb trotz einiger GAPs in dieser Woche bei jeweils unter 300 Punkten pro Handelstag. Damit sind die "wilden Tage" in Bezug auf starke Schwankungen erst einmal wieder vorbei. So stellten sich die Handelstage der Woche im Detail dar:

In Summe konnten dadurch jedoch die Gewinne des Kalendermonats auf 4 Prozent gehalten werden. Ändert sich hier etwas für den Rest des Börsenmonats April?

Basierend auf dem letzten Chartbild ist die 10.800 als letzter Widerstand vor der runden Marke von 11.000 Punkten zu sehen. Diese ist nicht nur psychologisch wichtig, sondern bildet die Kante zu einem weiteren GAP auf der Oberseite - den Chart sahen wir gerade schon einmal:

Mittelfristig muss der Index hier erst einmal mit Kraft und Momentum den Anlauf schaffen.

Schauen wir uns die Unterseite an, war der Bereich um 10.200 eine gute Unterstützung in den vergangenen beiden Wochen: