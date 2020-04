PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach einer schwachen Vorwoche sind die Börsen in Europa am Montag wieder von Zuversicht geprägt. Eine Verbesserung der Lage in den am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen europäischen Ländern, erste Lockerungsmaßnahmen sowie gute Vorgaben von den asiatischen Börsen und der Wall Street haben den Eurostoxx 50 am gegen Mittag um 1,90 Prozent auf 2862,54 Punkte ansteigen lassen.

"Anleger sind angesichts der jeweiligen Lockerungsmaßnahmen in den einzelnen europäischen Ländern optimistisch", schrieb CMC-Marktexperte David Madden in einem Kommentar. In den Märkten herrsche das Gefühl, dass alles wieder zur Normalität zurückkehrt - wenn auch in einem sehr langsamen Tempo.