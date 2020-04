Wie können Biotech-Unternehmen zum entscheidenden Schlag gegen die Pandemie ausholen?

Die Biotech-Branche kann auf ein beeindruckendes Arsenal an neuen Technologien und Daten zurückgreifen und somit an vorderster Front gegen das Coronavirus kämpfen.

Ein Impfstoff wäre natürlich der eleganteste Weg zum Sieg. Und es besteht durchaus Hoffnung. Der vielleicht aussichtsreichste Weg für die Forschung ist mRNA – hier wird der Körper im Wesentlichen als „Bioreaktor“ genutzt, um einen Impfstoff herzustellen. Bei diesem Verfahren erhalten die Zellen die molekulare Vorlage (Boten-RNA), die nötig ist, um Virusproteine zu bilden. Diese Proteine dienen dann als Trigger für die Produktion von Antikörpern.

mRNA ist ein sehr cleveres Verfahren, wurde aber noch nie getestet. Die erste Hürde besteht darin, dass eine Antikörper-Reaktion hervorgerufen werden muss, die stark genug ist. Dies wird gerade in einer Phase 1-Studie untersucht, die allein schon ein Jahr dauern wird. Traditionellere Impfstoffe können vielleicht schneller entwickelt werden, aber auch hier braucht es mindestens 12 Monate.

Eine schnellere Lösung, wenn auch in kleinerem Massstab, könnte aus der Therapeutik kommen. Einige Biotech-Unternehmen arbeiten daran, Antikörper gegen das Coronavirus im Labor herzustellen. Diese Antikörper sollen neutralisierend wirken – sie heften sich wie Klett an die Virusoberfläche an, damit sich das Virus nicht an die Zellen binden und im Körper ausbreiten kann. Die Antikörper könnten prophylaktisch den am meisten gefährdeten Personen injiziert werden. Auch könnten bereits erkrankte Personen damit behandelt werden.

Eine Alternative zur Produktion von Antikörpern ist deren Gewinnung aus dem Blutplasma von Personen, die vom Coronavirus geheilt sind – diese Vorgehensweise erwies sich bei der SARS-Epidemie als recht erfolgreich.

Bekämpfung des Virus und dessen Folgen

Aktuell arbeiten die Wissenschaftler an der Entwicklung bzw. Anpassung verschiedener Arzneimittel zur Bekämpfung der Pandemie. Unmittelbare Priorität haben antivirale Mittel, die die Vermehrung des Virus im Körper stoppen oder verlangsamen. Eines der Mittel, die in der Entwicklung am weitesten sind, ist Remdesivir von Gilead Science Inc* – ein intravenös verabreichtes Arzneimittel, das ursprünglich gegen Ebola eingesetzt wurde, jetzt aber für die Behandlung des Coronavirus in einer frühen Phase getestet wird. Die Ergebnisse der klinischen Studien werden diesen Monat erwartet.