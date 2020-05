Der Technologiefonds von Jan Beckers bringt seine Anleger mit Weitblick und aktivem Management unbeschadet durch die Pandemie.

Die Corona-Krise hat die Wirtschaft und die Finanzmärkte schwer getroffen, ein Ende ist noch nicht absehbar. In solchen Phasen ist gutes Krisenmanagement gefragt, in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und das liebe Geld? Privatanleger schauen mit Sorge auf die Entwicklungen an den Finanzmärkten, schichten womöglich das eigene Depot um. Ist man hauptsächlich in passive Finanzprodukte wie ETFs investiert, kann man nur darauf hoffen, dass sich irgendwann der Markt beruhigt und Vertrauen zurückkehrt. Anleger von aktiv gemanagten Investmentfonds setzen hingegen auf die Fähigkeiten und die Erfahrung von Portfoliomanagern. Diese sind in der Verantwortung, den Abwärtstrend abzufedern. Das gelingt zurzeit jedoch nicht allen.

Kann mit Gegenwind umgehen: Global Internet Leaders 30 R