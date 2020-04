PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Deutliche Kursverluste verzeichneten die Börsen in Moskau und Prag. In Warschau endete der Handelstag wenig verändert, während sich die Budapester Börse mit Gewinnen in das Wochenende verabschiedete. An allen vier Handelsplätzen findet am Freitag wegen des Feiertags 1. Mai kein Aktienhandel statt.

In Moskau gab der russische Leitindex RTSI nach zwei sehr starken Handelstagen mit Kurszuwächsen von jeweils mehr als zwei Prozent nun um 1,71 Prozent auf 1125,03 Punkte nach.