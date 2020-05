Die Einnahmen im 1. Quartal stiegen gegenüber dem Vorjahr um 42 % auf 241,5 Millionen CAD. Der Bruttogewinn erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 47 % auf 54,8 Millionen CAD und die Margen stiegen von 21,8 % im letzten Jahr auf 22,7 %. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA) erhöhte sich von 8,5 Millionen CAD im Vorjahr auf 11,0 Millionen CAD. Der Nettoverlust betrug im ersten Quartal 1,42 Mio. CAD gegenüber 2,9 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Frisches Kapital in Höhe von 8,27 Mio. CAD aufgenommen

Im Rahmen eines so genannten Bought Deals hat Converge frisches Kapital in Höhe von 8,27 Mio. CAD bei einem Preis von 1,30 CAD pro Aktie aufgenommen. Zu den weiteren Highlights im zurückliegenden Quartal waren die Übernahme der Firma P.C.D. Solutions, die auf Lösungen für die Unternehmensarchitektur (ESA), Lager- und Informationsverwaltung, Virtualisierung und Cloud, Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung spezialisiert ist. Technische Meileinsteine waren die Zertifizierung „VMWare Master Services Competency“ für Netzwerkvirtualisierung sowie die Einführung der Technologielösung „Cisco Virtual Care“. Außerdem hat Converge den 2020 IBM Business Unit Excellence Award gewonnen und wurde durch Red Hat Inc.als „Red Hat Rising Star Partner of the Year“ ausgezeichnet.

Trend zum Homeoffice und Fernwartung kommt Converge entgegen

Shaun Maine, Chief Executive Officer von Converge Technology Solutions sagte: „Der Übergang zur Arbeit im Homeoffice hat den digitalen Wandel bei unseren Kunden beschleunigt und zu einer Steigerung der wiederkehrenden Einnahmen aus Cloud- und Softwarediensten geführt. Die ‚neue Normalität‘, die wir alle derzeit durchleben, zeigt uns, dass Anbieter von Hybrid IT-Leistungen besser in der Lage sind, in einem Umfeld, in dem Organisationen und Regierungen verstärkt zu cloudbasierten Lösungen übergehen, den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.“

Durch konsequente Übernahmen hat sich Converge in den vergangenen Jahren eine breite Präsenz in Kanada und den Vereinigten Staaten geschaffen. Hinzu kommen Partnerschaften mit Verkaufspartnern wie IBM/RedHat, Cisco und VMware, die Converge in Zeiten des Wandels eine Vorreiterrolle bei den Kunden sichert.

CEO Shaun Maine verweist auf eigene technologische Entwicklungen: „Unser Augenmerk gilt vor allem der Entwicklung unserer eigenen Technologie, der wir uns insbesondere innerhalb unserer Firma Becker-Carroll widmen. Maine kündigte an, dass Converge in Kürze eine eigene Plattform unter dem Namen 'Converge TrustBuilder' starten wird. Diese Plattform wurde entwickelt, um öffentlichen Einrichtungen eine sichere und transparente Möglichkeit für die Online-Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Maine kündigte an, dass Converge in den kommenden Wochen weitere Einzelheiten zu dieser neuen Plattform bekannt geben wird.

