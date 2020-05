In einem für Ölwerte unverändert schwierigen Umfeld arbeitet die Aktie des US-Ölkonzerns Hess Corp. weiter an ihrem Comeback. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich das Chartbild weiter aufgehellt, auch wenn die Erholungsbewegung zuletzt ins Stocken geraten ist.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 25.04. hieß es unter anderem noch „[…] Nach dem markanten Abverkauf, der die Aktie zwischenzeitlich bis unter die 30 US-Dollar führte, setzte eine Bodenbildung ein. Diese spielte sich zuletzt zwischen den 30,0 US-Dollar auf der Unterseite und den 43,8 US-Dollar auf der Oberseite ab. Die 43,8 US-Dollar gilt es zu überwinden, um die Chance zu bewahren, die veritable Kurslücke zu schließen, die während der Kursturbulenzen von Anfang März aufriss. Der Bereich von 43,8 US-Dollar (letztes Verlaufshoch) wird aktuell zudem von der 38-Tage-Linie verstärkt. Umso wichtiger wäre es, wenn der Ausbruch gelingen könnte. Aus charttechnischer Sicht würde das der Aktie die Gelegenheit geben, wieder in Richtung 50,0 US-Dollar laufen zu können. Ob das fundamentale Umfeld jedoch den dafür notwendigen Rückenwind kreieren kann, bleibt mit Blick auf die fragile Lage am Ölmarkt offen. Insofern könnte es kurzfristig zur Fortsetzung der Seitwärtsbewegung in den Grenzen 30,0 / 43,8 US-Dollar kommen.“

In der Folgezeit gelang es der Aktie doch noch, den Bereich um 43,8 US-Dollar zu überwinden und sich so ein frisches Kaufsignal zu erarbeiten. Das von uns zuletzt skizzierte Seitwärtsszenario war damit zügig vom Tisch. Das Kaufsignal entfaltete rasch seine Wirkung in Richtung 50,0 US-Dollar. Bislang präsentiert sich dieser Widerstand als veritable Herausforderung. Ein Vorstoß über die 50,0 US-Dollar könnte eine Ausdehnung der Bewegung auf 55,0 US-Dollar initiieren, wohingegen ein Rücksetzer unter die 43,8 US-Dollar Risiken auf der Unterseite heraufbeschwören könnte.

Unter fundamentalen Aspekten standen die Anfang Mai veröffentlichten Q1-Daten zuletzt im Fokus. Das Unternehmen wusste mit diesen durchaus zu gefallen. Das Unternehmen wies zwar einen Verlust in Höhe von -2,43 Mrd. US-Dollar aus, doch gerade beim Blick auf den bereinigten Verlust in Höhe von -0,182 Mrd. US-Dollar galt das Motto: Nicht ganz so schlimm, wie befürchtet. Der Umsatz lag im 1. Quartal 2020 bei 1,37 Mrd. US-Dollar (Vorjahresquartal 1,60 Mrd. US-Dollar).