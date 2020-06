Angetrieben vom starken Wochenausklang bei Silber legte die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver am Freitag (29.05.) einen veritablen Zwischenspurt hin. Mit einem Tagesplus von über 8 Prozent verabschiedete sich die Aktie ins Wochenende und letztendlich dürfte sie sich damit auch von ihrer jüngsten Konsolidierungsphase verabschiedet haben. Aus charttechnischer Sicht macht die Aktie weiterhin einen exzellenten Eindruck.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 24.05. hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht war dieses ein eminent wichtiges Signal. Die Aktie konnte die Bewegung daraufhin weiter ausbauen und markierte schließlich im Bereich von 28,0 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch, ehe doch erste Gewinnmitnahmen einsetzten. Im besten Fall spielen sich diese Gewinnmitnahmen nun oberhalb von 26,2 US-Dollar ab. Sollte es jedoch unter die 24,0 US-Dollar gehen, wäre das ein Warnsignal. In der aktuellen Konstellation gilt es in jedem Fall, einen signifikanten Rutsch unter die 22,5 US-Dollar zu vermeiden. So wäre unterhalb von 21,0 US-Dollar eine Neubewertung unserer Meinung nach unerlässlich. Auf der Oberseite dürfte hingegen der Bereich um 30,0 US-Dollar bereits eine gewisse Anziehungskraft entwickeln.“



Die Aktie hatte in der Folgezeit zunächst noch einige Mühe, die 28,0 US-Dollar zu überwinden. Nach einem kurzen Rücksetzer in Richtung 25,0 US-Dollar nahm sie dann aber noch einmal Anlauf und übersprang am Freitag diese entscheidende Hürde. Der anziehende Silberpreis erwies sich als willkommener Kurstreiber…

Die Aktie stieß im Verlauf des Freitagshandels bereits in Richtung 30,0 US-Dollar vor, markierte schließlich im Bereich von 29,9 US-Dollar das Tageshoch, kam anschließend aber wieder etwas zurück. Mit einem Tages- respektive Wochenschluss von 29,3 US-Dollar hält die Aktie aber weiterhin alle Trümpfe in der Hand. Es war vor allem wichtig, dass der Wert die Woche oberhalb von 28,0 US-Dollar beenden konnte.

Wie könnte es nun weitergehen? Im besten Fall spielen sich etwaige Rücksetzer nun oberhalb von 25,0 US-Dollar (letztes Verlaufstief) ab. In jedem Fall sollte es nicht mehr unter die 21er Marke gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. Wichtig wäre ein robuster Start in die neue Handelswoche. Die Aktie muss den Druck auf der Oberseite hoch halten. Oberhalb von 30,0 US-Dollar würde mit dem alten Widerstandsbereich um 34,0 US-Dollar (Juli 2011) ein potentielles Bewegungsziel warten.