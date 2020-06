Besser kann es für börsennotierte Explorationsunternehmen nicht laufen: Erst die guten Nachrichten und dann gleich mehr als eine Million gehandelte Stücke! Soviel Umsatz wie gestern hat es bei Portofino Resources Inc. (TSX-V: POR; FRA: POT) seit Monaten nicht gegeben. Dass bei dem Pennystock und Kursen von 0,065 CAD in Summe nur rund 60.000 CAD gehandelt worden sind, tut nichts zur Sache. Der Aufwärtstrend bei Kurs und Umsatz zeigt, dass es einen Markt gibt und dass der Markt interessiert ist. Liquider Handel ist die beste Gewähr für frisches Geld bei der nächsten Finanzierungsrunde.



Abbildung 1: Das South of Otter Projekt von Portofino liegt nur 9 Kilometer Luftlinie von den Claims von Great Bear entfernt.

Goldcorp war einer der Vorbesitzer von South of Otter

Das South of Otter Projekt von Portofino ist schon durch seine Vorgeschichte interessant. Kein geringer als Goldcorp hat hier um die Jahrtausendwende bereits Exploration betrieben. Außerdem verdankt Portofino das Projekt dem gleichen Geologen, der bereits seine Liegenschaften an Great Bear veräußert hat.

Noch hat Portofino auf seinem South of Otter Projekt im Red Lake Distrikt nicht gebohrt, aber geologische Feldstudien bereiten die erste Bohrkampagne vor. Im ersten Schritt hat das Unternehmen die historische Daten von Goldcorp aus dem Jahr 2001 neu interpretiert und während des Winters um moderne elektromagnetische Messungen ergänzt. Entlang der stark leitenden Strukturen, die dabei identifiziert wurden, fanden jetzt Schürfgrabungen statt. Es wurden insgesamt 32 Proben entnommen.

Die geologische Crew entdeckte eine bedeutsame Sulfidmineralisierung entlang einer kürzlich identifizierten, 1,6 Kilometer langen Verwerfungszone. Diese kürzlich definierte Zone befindet sich etwa 500 Meter südlich der bereits zuvor identifizierten Anomalien von Goldbodenproben und EM-Leitern. Entlang dieser (Deformations)-Zone wurden insgesamt zwölf weitere Proben entnommen, um das Vorkommen einer Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkmineralisierung zu erproben. Das sichtbare Muttergestein enthält massiven Sphalerit, Chalkopyrit und Arsenopyrit.

Bei Schürfgrabungen an den Rändern dieser Verwerfungszone wurde eine Quarz-Serizit-Alteration identifiziert. Diese Alteration ist typisch für viele Goldlagerstätten in Ontario, die entweder direkt in dieser Mineralisierung enthalten sind oder in enger Beziehung zu dieser Art von Alteration stehen. Zu den anderen Projekten, die diese Art von Mineralisierung entlang ähnlicher Deformationszonen enthalten, zählt insbesondere das Projekt Dixie von Great Bear Resources.

Das 5.120 Hektar große (South of Otter) Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb des Grünsteingürtels Birch-Uchi-Confederation Lakes, der die weltbekannten Goldlagerstätten Red Lake beherbergt. Das Portofino Projekt liegt nur rund 9 Kilometer östlich der Claims von Great Bear.

