KWS Saat: Neues Geld für F&E

Der Saatguthersteller KWS Saat hat von der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein Darlehen über 200 Mio. Euro erhalten. Das Geld soll komplett für Forschung und Entwicklung (F&E) eingesetzt werden.

KWS setzt in der Pflanzenzüchtung und Saatgutproduktion auf moderne Methoden, um die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und extreme Wetterbedingungen zu verbessern. Leistungsfähiges Saatgut hilft wiederum den Landwirten, die Erträge zu steigern. Gerade in der Landwirtschaft bedarf es großer Anstrengungen, um die Herausforderungen in puncto Klimawandel und -schutz zu bewältigen.