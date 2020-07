S&P500 scheitert erneut mit Ausbruch

Es bildete sich erneut eine rote kleine Tageskerze mit einem langen oberen Docht am Widerstand. Es ist bereits das vierte Mal, dass der US-Index an dieser Widerstandszone nach unten abgeprallt ist. Rutscht der Index wieder nach unten an, dürfte erneut die Unterstützung im Bereich von 3.000/3.020 Punkten getestet werden, wo aktuell sowohl der 50er- als auch der 200er-EMA verlaufen.

Am morgigen Samstag ist der Nationalfeiertag Independence Day in den USA, daher bleiben die US-Börsen am heutigen Freitag geschlossen.