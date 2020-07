NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Gewinnen der zwei vergangenen Handelstage wird der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial am Donnerstag mit Verlusten erwartet. Durchwachsene chinesische Konjunkturdaten zur Industrieproduktion, dem Einzelhandelsumsatz sowie zum Wirtschaftswachstum dürften - ungeachtet überwiegend besser als befürchteter heimischer Konjunkturdaten - für Zurückhaltung sorgen. Auch die politischen Spannungen zwischen China und den USA bereiten Unbehagen. Die Berichtssaison wirft zugleich Licht und Schatten, so dass daher vor allem Einzelwerte im Fokus stehen sollten.

Gut eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Dow 0,6 Prozent unter seinem Vortagesschluss bei aktuell 26 700 Punkten. Zur Wochenmitte hatte der Leitindex nach Fortschritten bei einem Sars-CoV-2-Impfstoff erstmals wieder seit fünf Wochen zeitweise die Marke von 27 000 Punkten getestet.