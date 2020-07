Unsere letzte Kommentierung am 15.07. überschrieben wir an dieser Stelle noch mit „Kinross Gold - Aktie muss nun nachsetzen“.

Begünstigt durch die Rally-Stimmung beim Goldpreis setzte die Aktie mittlerweile nach und generierte ein frisches Kaufsignal.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es u.a. „[…]Aktuell befindet sich die Aktie in einer ambivalenten Situation. Noch droht die Ausbildung einer Doppeltopformation. Um dieses Szenario auszuschalten, muss die Aktie signifikant über den Widerstandsbereich 7,66 / 7,85 US-Dollar. Obacht ist bereits geboten, sollte es für die Aktie unter die 7,2 US-Dollar gehen. Eine komplette Neubewertung der Lage wäre bei einem Rutsch unter die 6,0 US-Dollar notwendig. Mit Blick auf die robuste Vorstellung des Goldpreises präferieren wir jedoch bis auf Weiteres das bullische Szenario.“



Mit welcher Vehemenz die Aktie den (ehemaligen) Widerstandsbereich 7,66 / 7,85 US-Dollar aufsprengte, zeigt der aktuelle 6-Monats-Chart. Mittlerweile scheint sich die Aktie oberhalb von 8,0 US-Dollar festgesetzt zu haben. Insofern sollte man den Blick auf die Oberseite richten. Der folgende 10-Jahres-Chart auf Monatsbasis zeigt an, wohin die Reise für die Aktie des kanadischen Goldproduzenten gehen könnte…

Kurzum: Im Vorfeld der Q2-Zahlen (geplante Veröffentlichung am 29.07.) zeigt sich die Aktie, vom haussierenden Goldpreis angetrieben, in Rallystimmung. Der Sprung über die Zone 7,66 / 7,85 US-Dollar scheint zunächst gelungen. Insofern wäre es ein herber Rückschlag und müsste auch eine Neubewertung der Lage erforderlich machen, sollte es für die Aktie nun noch einmal deutlich unter die 7,66 US-Dollar gehen. Auf der Oberseite dürfte hingegen der zweistellige Kursbereich so langsam seine Anziehungskraft entwickeln.