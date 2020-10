Kupfer-Longs steigen stark, Gold-Longs leicht ausgeweitet - CoT-Report

New York 27.07.2020 - Die Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longs auf US-Rohstoffe zuletzt leicht ausgeweitet. Vor allem bei Platin und Kupfer war ein deutliches Plus zu verzeichnen. Auch die Netto-Longs auf Gold wurden leicht ausgeweitet.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 21. Juli, um 8,5 Prozent auf 690.074 Kontrakte ausgeweitet. Die Netto-Longs auf Edelmetalle stiegen, auch bei Kupfer ging es kräftig nach oben. Bei Rohöl sind die Investoren gegenwärtig vorsichtiger.





Der Goldpreis hat dieser Tage ein neues Rekordhoch in US-Dollar erreicht, getrieben von der massiven Verunsicherung der Marktteilnehmer und der ultralockeren Geldpolitik, die dazu geführt hat, dass die Nachfrage an Sicheren Häfen und Absicherung gegen Inflation und negative Renditen stark angestiegen ist. Gleichzeitig hat der US-Dollar ebenfalls an Kraft verloren, bedingt durch die Querelen der Politik in Washington, die die Aktienmärkte unter Druck setzt, da aufgrund der Pandemie neue Lockdowns drohen, während US-Präsident Trump mit dem Einsatz von Bundesagenten in Städten die demokratischen Grundsätze der USA in Frage stellt. Die Netto-Longs auf Gold stiegen um 3,8 Prozent auf 184.127 Kontrakte.Der Silberpreis stieg kräftig, die Netto-Longs wurden um 10,8 Prozent auf 47.647 Kontrakte ausgeweitet. Die Netto-Longs auf Palladium stiegen um 71,1 Prozent auf 3.027 Kontrakte, bei Platin war ein Plus der Netto-Longs um 48,9 Prozent auf 12.197 Kontrakte zu verzeichnen.Ein leichtes Plus war auch bei den Netto-Longpositionen auf Rohöl zu verzeichnen. Diese stiegen um 1,6 Prozent auf 362.500 Kontrakte, während sich der Preis für das schwarze Gold stabilisiert hat. WTI-Rohöl kostet mehr als 40 USD je Barrel, wobei sich zuletzt aber Rücksetzer andeuteten. Grund dafür sind die Sorgen über die Entwicklung der Nachfrage, bedingt durch den massiven Anstieg der Ansteckungen mit dem Coronavirus. Die Benzinnachfrage in den USA hat zuletzt bereits wieder leicht nachgelassen und somit das Vertrauen in die Stärkte der Erholung unterminiert. Überdies sorgen sich die Investoren über die Spannungen zwischen China und den USA, die mit den jeweiligen Schließungen von Konsulaten eine neue Qualität erreicht haben. Derweil hat die Verengung des Angebots für eine Stabilisierung der Preise gesorgt. Ab August wollen die OPEC+ Staaten 7,7 Mio. Barrel/Tag fördern und damit zwei Millionen Barrel/Tag mehr als bislang. Staaten wie der Irak, der in den letzten Monaten mehr förderte als vereinbart, wird in den nächsten beiden Monaten weniger produzieren.Die Netto-Longs auf Kupfer wurden um 31,9 Prozent auf 54.474 Kontrakte gesteigert. Das rote Metall hat sich oberhalb der Marke von 6.400 USD stabilisiert. Vor allem die Erholung der chinesischen Wirtschaft hat Kupfer nach oben getrieben, während aufgrund der Pandemie die Risiken für die Produktion gewachsen sind. Zudem haben in einigen Minen Tarifverhandlungen begonnen, welche das Potential haben, in Streiks zu enden.Bei den Agrarrohstoffen zeigte sich eine Verbesserung der Stimmung. Die Investoren haben ihre Longpositionen auf Weizen so stark ausgeweitet, dass diese nun mit 474 Kontrakten netto long sind. Die Netto-Longpositionen auf die Sojabohnen stiegen um 14,9 Prozent auf 75.809 Kontrakte. Die Netto-Shorts auf Mais kletterten derweil wieder leicht um 3,1 Prozent auf 137.770 Kontrakte.Quelle: shareribs.com / CFTC