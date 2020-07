Erfolg an der Börse trotz Krise

Wenn Online Casinos bzw. Softwareentwickler wie NetEnt an die Börse gehen, ist dies für einen Spieler natürlich ein zusätzlicher Beleg dafür, dass es sich bei diesem Online Casino um einen seriösen Anbieter handelt. Ist ein Online Casino erst einmal an der Börse notiert, ist es nötig, dass dieses sehr viel Transparenz zeigt. Und dies ist natürlich auch bei NetEnt der Fall. Diese Aktie hat seit dem Beginn der Corona-Pandemie nach einem nahezu gleichbleibenden Kursverhalten im März und im April 2020 im Mai 2020 einen steilen Anstieg erfahren. Im Juni 2020 kam noch einmal eine Steigerung hinzu. Ihr 52-Wochen-Tief erfuhr diese Aktie am 21. März 2020, als weltweit die Börsenkurse abstürzten. Das 52-Wochen-Hoch erlebte die Aktie indes am 20. Juli 2020. Die Entwicklung der Börsenkurse selbst in Krisenzeiten zeigt, dass sich die Investition in Aktien von Online Casinos lohnt. Deren Börsengang ist zudem ein Zeichen dafür, dass die Glückspiellegalisierung gut angenommen worden ist von den Anlegern.

Diese strengen Auflagen sind auch noch anderen Personen sehr wichtig, nämlich Anlegern, die gerne in Online Casinos investieren möchten. PlatinCasino ist zwar selbst nicht an der Börse notiert, hätte aber selbst auch, wie der Mutterkonzerns NetEnt das Potenzial dazu. Und das sind die Gründe dafür, die es lohnenswert machen in diese Aktien zu investieren:

Spiele im PlatinCasino

Wer in der Musikbranche erfolgreich ist, der erhält Schallplatten aus dem Edelmetall Platin. Dies ist für Musiker eine sehr hohe Auszeichnung und ein Zeichen dafür, dass sie auch wirklich sehr viel bewegt haben und vor allem, dass ihre Songs oder ihre Alben sehr erfolgreich sind. Platin, dieses Wort hat auch dieses Online Casino für sich gewählt, das immer mit den neuesten Slots an den Start geht. Darüber hinaus wird ein hoher Boni gewährt und auch eine hohe Auszahlungsquote. Hinzu kommt ein erstklassiger Support. Gegründet wurde die Plattform im Jahr 2012. Binnen von kurzer Zeit hat sich PlatinCasino zu einer Plattform entwickelt, auf der jeder etwas finden kann, was er gerne an einem Abend oder in seinem Urlaub spielt. Betreiber von diesem Casino ist die Red Rhino Limited. Eingetragen ist dieses Unternehmen auf Malta. Das heißt gleichzeitig auch, dass dieses Online Casino eine Plattform über eine Glücksspiellizenz in diesem Land verfügt. Aus diesem Grund unterliegt das Online Casino den strengen Auflagen der EU und untersteht dem europäischen Recht. Das ist natürlich sehr wichtig für diejenigen, die in diesem Online Casino spielen.